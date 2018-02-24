Futbol: Tff Kadınlar 2. Ligi - Hakkarigücü: 2 - Gaziantep Alg Spor: 3

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi A. Grup'ta, Hakkarigücü konuk ettiği Gaziantep ALG Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Merzan Futbol Sahasında oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren maçta Gaziantep ALG Spor, rakibini 3-2 yendi.

Hakkarigücü bu sonuçla 25 puanda kalırken, puanını 28'e yükselten Gaziantep ALG Spor maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.

Maçı izlemeye gelen çarşı iznindeki askerler, Hakkarili futbolseverler ile maç boyunca takıma destek oldu.

Karşılaşmayı, Vali Cüneyit Orhan Toprak ile eşi Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal da izledi.