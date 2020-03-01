: Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

01.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:42

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde, ALG Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 3-0 mağlup etti.

Ligin 15. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda, kara rağmen oynanan karşılaşmada iki takım futbolcuları da sahadan galip ayrılmak için mücadele etti.

Hakkarigücü Spor karşısında daha etkili ataklar gerçekleştiren konuk ekip, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

ALG Spor bu sonuçla puanını 43'e yükseltti, Hakkarigücü 23 puanda kaldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği maçı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, VEDAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar da izledi.

Kaynak: AA

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