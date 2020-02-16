Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi
Haberler » Güncel » Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi - Haber

Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

16.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:15
Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

(TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü , 'u 3-0 mağlup etti.

Ligin 13. haftasında Merzan Futbol Sahasından oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibine karşı üstün oyun sergiledi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği karşılaşmada Hakkarigücü, Karadeniz Ereğli Belediye 'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Müdürü Emin Yıldırım, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Hamdi Ünal Akmeşe ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar da izledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler