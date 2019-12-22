Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde, Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.
22.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:58
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde, Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.
Ligin 8. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Hakkarigücü, rakibine karşı üstün oyun sergiledi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği maçta ev sahibi ekip, rakibi Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yendi.
Hakkarigücü bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi
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