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Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde, Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.

22.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:58
Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

Kadınlar 1. Ligi'nde, Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Hakkarigücü, rakibine karşı üstün oyun sergiledi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği maçta ev sahibi ekip, rakibi Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yendi.

Hakkarigücü bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti.

Kaynak: AA

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: Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi
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