Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde, Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde, Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.
Ligin 8. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Hakkarigücü, rakibine karşı üstün oyun sergiledi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği maçta ev sahibi ekip, rakibi Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yendi.
Hakkarigücü bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti.