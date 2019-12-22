Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi
Haberler » Güncel » Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi - Haber

Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde, Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.

22.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:24
Futbol: TFF Kadınlar 1. Ligi

Kadınlar 1. Ligi'nde, Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Hakkarigücü, rakibine karşı üstün oyun sergiledi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği maçta ev sahibi ekip, rakibi Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yendi.

Hakkarigücü bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler