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Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

AA, Hilmi Sever - Spor
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Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 26, 3. Grup'ta 23. hafta maçları yapıldı.

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 26, 3. Grup'ta 23. hafta maçları yapıldı.

Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup

İskenderunspor- Bayrampaşa : 2-2

Kalecik FK- Siirt İl Özel İdaresi: 2-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Hacettepe: 0-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kuşadasıspor: 3-1

3. Grup

Orduspor 1967-Karşıyaka: 1-0

Criptoswaps Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2

Yeşilyurt DÇ Ofspor-Belediye Derincespor: 1-1

Ceyhanspor-Modafen: 0-2

İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor: 0-0

Mardin 1969-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-3

AA / Hilmi Sever - Spor

Futbol Federasyonu, Bayrampaşa, Yeşilyurt, Siirt, Spor, Haberler

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