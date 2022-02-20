Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 26, 3. Grup'ta 23. hafta maçları yapıldı.

Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup

İskenderunspor- Bayrampaşa : 2-2

Kalecik FK- Siirt İl Özel İdaresi: 2-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Hacettepe: 0-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kuşadasıspor: 3-1

3. Grup

Orduspor 1967-Karşıyaka: 1-0

Criptoswaps Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2

Yeşilyurt DÇ Ofspor-Belediye Derincespor: 1-1

Ceyhanspor-Modafen: 0-2

İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor: 0-0

Mardin 1969-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-3