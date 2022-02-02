Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç
AA, Hilmi Sever - Spor
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 23. hafta maçları yapıldı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 23. hafta maçları yapıldı.
İkinci grupta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beyoğlu Yeni Çarşı FK- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-1
Darıca Gençlerbirliği-Bitexen Düzcespor: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Bayrampaşa: 2-0
Siirt İl Özel İdaresi-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-İskenderunspor: 1-2
Kızılcabölükspor-52 Orduspor: 0-0
Hacettepe-Kalecik Futbol Kulübü: 1-0
68 Aksaray Belediyespor-Yomraspor: 0-2
Kuşadasıspor-Çarşambaspor: 1-2
AA / Hilmi Sever - Spor