Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 23. hafta maçları yapıldı.

İkinci grupta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beyoğlu Yeni Çarşı FK- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-1

Darıca Gençlerbirliği-Bitexen Düzcespor: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Bayrampaşa: 2-0

Siirt İl Özel İdaresi-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-İskenderunspor: 1-2

Kızılcabölükspor-52 Orduspor: 0-0

Hacettepe-Kalecik Futbol Kulübü: 1-0

68 Aksaray Belediyespor-Yomraspor: 0-2

Kuşadasıspor-Çarşambaspor: 1-2