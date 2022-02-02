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Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

AA, Hilmi Sever - Spor
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Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 23. hafta maçları yapıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 23. hafta maçları yapıldı.

İkinci grupta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beyoğlu Yeni Çarşı FK- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-1

Darıca Gençlerbirliği-Bitexen Düzcespor: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Bayrampaşa: 2-0

Siirt İl Özel İdaresi-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-İskenderunspor: 1-2

Kızılcabölükspor-52 Orduspor: 0-0

Hacettepe-Kalecik Futbol Kulübü: 1-0

68 Aksaray Belediyespor-Yomraspor: 0-2

Kuşadasıspor-Çarşambaspor: 1-2

AA / Hilmi Sever - Spor

Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Kızılcabölükspor, Futbol, Spor, Haber

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