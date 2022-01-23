Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç
TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 19, 2. Grup'ta 21. hafta maçları yapıldı.
TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 19, 2. Grup'ta 21. hafta maçları yapıldı.
Ligde gruplara göre yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Batman Petrolspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Sancaktepe FK-Karaman Belediyespor, Kahta 02-Osmaniyespor, Nevşehir Belediyespor-Artvin Hopaspor, Hendekspor- Bergama Belediyespor, Formül Erbaaspor-Arnavutköy Belediyespor ve Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi FK karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.
2. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bayrampaşa: 1-0
Kızılcabölükspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0
Hacettepe-İskenderunspor: 0-1
Kuşadasıspor-Altındağspor: 0-0
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Yomraspor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor ve Darıca Gençlerbirliği-Çarşambaspor karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.
3. Grup:
Orduspor 1967-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
Esenler Erokspor-Fethiyespor: 1-0
İçel İdmanyurdu-Karşıyaka: 2-1
Mardin 1969-Ağrı 1970: 2-1
Criptoswaps Edirnespor-Ceyhanspor: 6-0
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Modafen: 3-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Belediye Derincespor: 0-0
Kardemir Karabükspor-Çankaya FK ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.