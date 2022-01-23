Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 19, 2. Grup'ta 21. hafta maçları yapıldı.

Ligde gruplara göre yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Batman Petrolspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0

Sancaktepe FK-Karaman Belediyespor, Kahta 02-Osmaniyespor, Nevşehir Belediyespor-Artvin Hopaspor, Hendekspor- Bergama Belediyespor, Formül Erbaaspor-Arnavutköy Belediyespor ve Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi FK karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

2. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bayrampaşa: 1-0

Kızılcabölükspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Hacettepe-İskenderunspor: 0-1

Kuşadasıspor-Altındağspor: 0-0

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Yomraspor: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor ve Darıca Gençlerbirliği-Çarşambaspor karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

3. Grup:

Orduspor 1967-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0

Esenler Erokspor-Fethiyespor: 1-0

İçel İdmanyurdu-Karşıyaka: 2-1

Mardin 1969-Ağrı 1970: 2-1

Criptoswaps Edirnespor-Ceyhanspor: 6-0

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Modafen: 3-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Belediye Derincespor: 0-0

Kardemir Karabükspor-Çankaya FK ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmaları, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.