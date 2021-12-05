Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 16, 3. Grup'ta ise 15. hafta maçları tamamlanırken, liderler değişmedi.
TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 16, 3. Grup'ta ise 15. hafta maçları tamamlanırken, liderler değişmedi.
2. Grup'ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor haftayı kayıpsız geçerek liderliklerini devam ettirdi.
Ligde 1. Grup'ta ise 15. hafta yarın yapılacak tek maçla sona erecek.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
2. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BITEXEN DÜZCESPOR
|15
|10
|2
|3
|25
|14
|11
|32
|2.İSKENDERUNSPOR
|15
|8
|4
|3
|28
|15
|13
|28
|3.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR
|15
|8
|3
|4
|21
|14
|7
|27
|4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|15
|7
|6
|2
|28
|22
|6
|27
|5.KUŞADASISPOR
|15
|7
|3
|5
|22
|17
|5
|24
|6.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|15
|7
|3
|5
|22
|20
|2
|24
|7.ALTINDAĞ SPOR
|15
|6
|5
|4
|15
|13
|2
|23
|8.52 ORDUSPOR
|15
|5
|7
|3
|19
|16
|3
|22
|9.YOMRASPOR
|15
|5
|7
|3
|19
|17
|2
|22
|10.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|16
|6
|3
|7
|16
|22
|-6
|21
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FK
|15
|4
|8
|3
|15
|14
|1
|20
|12.BAYRAMPAŞA
|15
|4
|7
|4
|13
|9
|4
|19
|13.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR
|16
|5
|4
|7
|20
|20
|0
|19
|14.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN
|15
|4
|5
|6
|15
|16
|-1
|17
|15.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|4
|4
|7
|18
|22
|-4
|16
|16.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|15
|3
|4
|8
|15
|30
|-15
|13
|17.KIZILCABÖLÜKSPOR
|15
|2
|6
|7
|19
|26
|-7
|12
|18.HACETTEPE
|15
|2
|5
|8
|12
|22
|-10
|11
|19.ÇARŞAMBASPOR
|16
|1
|6
|9
|11
|24
|-13
|9
3. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.FETHİYESPOR
|15
|12
|1
|2
|37
|14
|23
|37
|2.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU
|15
|9
|4
|2
|21
|4
|17
|31
|3.ESENLER EROKSPOR
|15
|8
|4
|3
|30
|17
|13
|28
|4.BELEDİYE DERİNCESPOR
|15
|6
|7
|2
|21
|9
|12
|25
|5.EDİRNESPOR
|15
|7
|4
|4
|23
|13
|10
|25
|6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|15
|6
|7
|2
|23
|13
|10
|25
|7.İÇEL İDMANYURDU
|15
|6
|7
|2
|16
|12
|4
|25
|8.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR
|15
|7
|3
|5
|21
|19
|2
|24
|9.GÜMÜŞHANESPOR
|15
|5
|6
|4
|15
|11
|4
|21
|10.AĞRI 1970
|15
|6
|3
|6
|13
|14
|-1
|21
|11.ORDUSPOR 1967
|15
|5
|5
|5
|22
|20
|2
|20
|12.KARŞIYAKA
|15
|4
|7
|4
|17
|15
|2
|19
|13.ÇANKAYA FK
|15
|5
|3
|7
|16
|17
|-1
|18
|14.MODAFEN
|15
|3
|6
|6
|17
|20
|-3
|15
|15.MARDİN 1969
|15
|3
|5
|7
|15
|20
|-5
|14
|16.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|15
|3
|5
|7
|13
|23
|-10
|14
|17.CEYHANSPOR
|15
|0
|3
|12
|5
|41
|-36
|3
|18.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|15
|0
|0
|15
|3
|46
|-43
|0
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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