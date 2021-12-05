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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 16, 3. Grup'ta ise 15. hafta maçları tamamlanırken, liderler değişmedi.

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta 16, 3. Grup'ta ise 15. hafta maçları tamamlanırken, liderler değişmedi.

2. Grup'ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup'ta ise Fethiyespor haftayı kayıpsız geçerek liderliklerini devam ettirdi.

Ligde 1. Grup'ta ise 15. hafta yarın yapılacak tek maçla sona erecek.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

2. Grup

TAKIMLAROGBMAYAv.Puan
1.BITEXEN DÜZCESPOR15102325141132
2.İSKENDERUNSPOR1584328151328
3.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR158342114727
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK157622822627
5.KUŞADASISPOR157352217524
6.68 AKSARAY BELEDİYESPOR157352220224
7.ALTINDAĞ SPOR156541513223
8.52 ORDUSPOR155731916322
9.YOMRASPOR155731917222
10.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR166371622-621
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FK154831514120
12.BAYRAMPAŞA15474139419
13.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR165472020019
14.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN154561516-117
15.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ154471822-416
16.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ153481530-1513
17.KIZILCABÖLÜKSPOR152671926-712
18.HACETTEPE152581222-1011
19.ÇARŞAMBASPOR161691124-139

3. Grup

TAKIMLAROGBMAYAv.Puan
1.FETHİYESPOR15121237142337
2.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU159422141731
3.ESENLER EROKSPOR1584330171328
4.BELEDİYE DERİNCESPOR156722191225
5.EDİRNESPOR1574423131025
6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR1567223131025
7.İÇEL İDMANYURDU156721612425
8.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR157352119224
9.GÜMÜŞHANESPOR155641511421
10.AĞRI 1970156361314-121
11.ORDUSPOR 1967155552220220
12.KARŞIYAKA154741715219
13.ÇANKAYA FK155371617-118
14.MODAFEN153661720-315
15.MARDİN 1969153571520-514
16.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR153571323-1014
17.CEYHANSPOR150312541-363
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR150015346-430

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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