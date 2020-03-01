Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 3. Lig'in 26. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
TFF 3. Lig'in 26. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde 26. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor zirvedeki yerini korudu.
TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde sahasında Şile Yıldızspor'a 3-0 mağlup olan Manisaspor, ligin bitimine 8 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SERİK BELEDİYESPOR
|25
|15
|6
|4
|47
|23
|24
|51
|2.
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|26
|13
|9
|4
|42
|21
|21
|48
|3.
|68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|26
|13
|8
|5
|39
|23
|16
|47
|4.
|ARTVİN HOPASPOR
|25
|11
|11
|3
|36
|16
|20
|44
|5.
|Cİ GROUP BUCA
|26
|12
|7
|7
|42
|33
|9
|43
|6.
|DÜZCESPOR
|26
|11
|9
|6
|28
|18
|10
|42
|7.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|26
|10
|11
|5
|25
|19
|6
|41
|8.
|ÇATALCASPOR
|26
|9
|12
|5
|38
|27
|11
|39
|9.
|SİLİVRİSPOR
|26
|7
|13
|6
|33
|28
|5
|34
|10.
|ÇANKAYA FK
|26
|9
|7
|10
|31
|33
|-2
|34
|11.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|25
|8
|9
|8
|30
|25
|5
|33
|12.
|52 ORDUSPOR
|25
|6
|14
|5
|17
|16
|1
|32
|13.
|ERZİNSPOR
|26
|6
|10
|10
|27
|32
|-5
|28
|14.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|26
|6
|10
|10
|23
|28
|-5
|28
|15.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|25
|5
|12
|8
|34
|35
|-1
|27
|16.
|YOMRASPOR
|25
|6
|9
|10
|24
|30
|-6
|27
|17.
|TOKATSPOR
|26
|1
|4
|21
|14
|62
|-48
|7
|18.
|MANİSASPOR
|26
|1
|3
|22
|16
|77
|-61
|0
2. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KOCAELİSPOR
|25
|19
|1
|5
|51
|22
|29
|58
|2.
|TURGUTLUSPOR
|25
|14
|6
|5
|33
|18
|15
|48
|3.
|BELEDİYE DERİNCESPOR
|25
|13
|7
|5
|38
|26
|12
|46
|4.
|ESENLER EROKSPOR
|25
|12
|5
|8
|35
|23
|12
|41
|5.
|KARŞIYAKA
|24
|12
|5
|7
|33
|23
|10
|41
|6.
|FETHİYESPOR
|24
|10
|8
|6
|26
|19
|7
|38
|7.
|OFSPOR
|25
|10
|5
|10
|32
|31
|1
|35
|8.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|25
|9
|8
|8
|23
|28
|-5
|35
|9.
|AĞRI 1970
|25
|8
|7
|10
|32
|31
|1
|31
|10.
|CİZRESPOR
|23
|8
|7
|8
|30
|31
|-1
|31
|11.
|KOZANSPOR
|23
|6
|7
|10
|21
|32
|-11
|25
|12.
|ELAZIĞ BELEDİYESPOR
|22
|6
|6
|10
|21
|31
|-10
|24
|13.
|ERBAASPOR
|24
|6
|6
|12
|22
|35
|-13
|24
|14.
|FATSA BELEDİYESPOR
|23
|6
|5
|12
|20
|29
|-9
|23
|15.
|PAYASSPOR
|23
|5
|7
|11
|21
|29
|-8
|22
|16.
|1877 ALEMDAĞSPOR
|24
|6
|4
|14
|26
|36
|-10
|22
|17.
|KEMERSPOR 2003
|25
|6
|4
|15
|27
|47
|-20
|22
3. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KARACABEY BELEDİYESPOR
|26
|17
|7
|2
|43
|17
|26
|58
|2.
|SOMASPOR
|26
|12
|6
|8
|35
|25
|10
|42
|3.
|NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|26
|11
|8
|7
|27
|16
|11
|41
|4.
|OSMANİYESPOR
|26
|9
|13
|4
|34
|30
|4
|40
|5.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|26
|11
|6
|9
|45
|26
|19
|39
|6.
|DİYARBEKİRSPOR
|26
|10
|8
|8
|34
|27
|7
|38
|7.
|MUĞLASPOR
|26
|10
|8
|8
|37
|32
|5
|38
|8.
|PAZARSPOR
|25
|11
|5
|9
|41
|39
|2
|38
|9.
|1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|26
|11
|4
|11
|33
|29
|4
|37
|10.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|9
|7
|10
|26
|30
|-4
|34
|11.
|BAYRAMPAŞA
|26
|6
|13
|7
|21
|23
|-2
|31
|12.
|YOZGATSPOR 1959
|26
|7
|10
|9
|22
|30
|-8
|31
|13.
|HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|26
|7
|10
|9
|20
|29
|-9
|31
|14.
|GÖLCÜKSPOR
|26
|7
|7
|12
|28
|40
|-12
|28
|15.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|26
|6
|9
|11
|27
|37
|-10
|27
|16.
|MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR
|26
|7
|6
|13
|30
|47
|-17
|27
|17.
|MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|25
|6
|7
|12
|26
|32
|-6
|25
|18.
|MODAFEN
|26
|6
|6
|14
|17
|37
|-20
|24
Kaynak: AA