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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'in 26. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

01.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:22
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'in 26. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde 26. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Kocaelispor, 3. Grup'ta ise Belediyespor zirvedeki yerini korudu.

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde sahasında Şile Yıldızspor'a 3-0 mağlup olan Manisaspor, ligin bitimine 8 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. SERİK BELEDİYESPOR25 15 6 4 47 23 24 51
2. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR26 13 9 4 42 21 21 48
3. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR26 13 8 5 39 23 16 47
4. ARTVİN HOPASPOR25 11 11 3 36 16 20 44
5. Cİ GROUP BUCA26 12 7 7 42 33 9 43
6. DÜZCESPOR26 11 9 6 28 18 10 42
7. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR26 10 11 5 25 19 6 41
8. ÇATALCASPOR26 9 12 5 38 27 11 39
9. SİLİVRİSPOR26 7 13 6 33 28 5 34
10. ÇANKAYA FK26 9 7 10 31 33 -2 34
11. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR25 8 9 8 30 25 5 33
12. 52 ORDUSPOR25 6 14 5 17 16 1 32
13. ERZİNSPOR26 6 10 10 27 32 -5 28
14. ŞİLE YILDIZSPOR26 6 10 10 23 28 -5 28
15. KIZILCABÖLÜKSPOR25 5 12 8 34 35 -1 27
16. YOMRASPOR25 6 9 10 24 30 -6 27
17. TOKATSPOR26 1 4 21 14 62 -48 7
18. MANİSASPOR26 1 3 22 16 77 -61 0

Not: Manisaspor'un 6 puanı silinmiştir.

2. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. KOCAELİSPOR25 19 1 5 51 22 29 58
2. TURGUTLUSPOR25 14 6 5 33 18 15 48
3. BELEDİYE DERİNCESPOR25 13 7 5 38 26 12 46
4. ESENLER EROKSPOR25 12 5 8 35 23 12 41
5. KARŞIYAKA24 12 5 7 33 23 10 41
6. FETHİYESPOR24 10 8 6 26 19 7 38
7. OFSPOR25 10 5 10 32 31 1 35
8. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR25 9 8 8 23 28 -5 35
9. AĞRI 197025 8 7 10 32 31 1 31
10. CİZRESPOR23 8 7 8 30 31 -1 31
11. KOZANSPOR23 6 7 10 21 32 -11 25
12. ELAZIĞ BELEDİYESPOR22 6 6 10 21 31 -10 24
13. ERBAASPOR24 6 6 12 22 35 -13 24
14. FATSA BELEDİYESPOR23 6 5 12 20 29 -9 23
15. PAYASSPOR23 5 7 11 21 29 -8 22
16. 1877 ALEMDAĞSPOR24 6 4 14 26 36 -10 22
17. KEMERSPOR 200325 6 4 15 27 47 -20 22

3. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. KARACABEY BELEDİYESPOR26 17 7 2 43 17 26 58
2. SOMASPOR26 12 6 8 35 25 10 42
3. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR26 11 8 7 27 16 11 41
4. OSMANİYESPOR26 9 13 4 34 30 4 40
5. NAZİLLİ BELEDİYESPOR26 11 6 9 45 26 19 39
6. DİYARBEKİRSPOR26 10 8 8 34 27 7 38
7. MUĞLASPOR26 10 8 8 37 32 5 38
8. PAZARSPOR25 11 5 9 41 39 2 38
9. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR26 11 4 11 33 29 4 37
10. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ26 9 7 10 26 30 -4 34
11. BAYRAMPAŞA26 6 13 7 21 23 -2 31
12. YOZGATSPOR 195926 7 10 9 22 30 -8 31
13. HALİDE EDİP ADIVARSPOR26 7 10 9 20 29 -9 31
14. GÖLCÜKSPOR26 7 7 12 28 40 -12 28
15. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR26 6 9 11 27 37 -10 27
16. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR26 7 6 13 30 47 -17 27
17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR25 6 7 12 26 32 -6 25
18. MODAFEN26 6 6 14 17 37 -20 24

Kaynak: AA

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