Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

12.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:02

TFF 3. Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarının ardından bir grupta lider değişirken, 2 grupta takımlar liderliğini sürdürdü.

1. Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan Anagold 24Erzincanspor, sahasında en yakın takipçisi Serik Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Antalya temsilcisi liderliği rakibinden devraldı.

2. Grup'ta haftaya lider giren Kocaelispor hata yapmadı ve konuk ettiği Payasspor'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

3. Grup'ta ise devre arasına lider giren Karacabey Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Pazarspor'u deplasmanda 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P 1. SERİK BELEDİYESPOR 18 11 5 2 35 19 16 38 2. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 18 10 6 2 26 13 13 36 3. ARTVİN HOPASPOR 18 9 7 2 29 12 17 34 4. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 18 9 6 3 30 15 15 33 5. ÇATALCASPOR 18 7 9 2 29 17 12 30 6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 18 6 8 4 16 13 3 26 7. Cİ GROUP BUCA 18 7 5 6 21 24 -3 26 8. SİLİVRİSPOR 18 6 6 6 25 23 2 24 9. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 18 6 6 6 20 18 2 24 10. DÜZCESPOR 18 6 6 6 12 14 -2 24 11. ERZİNSPOR 18 5 8 5 21 18 3 23 12. ÇANKAYA FK 18 6 5 7 19 21 -2 23 13. ŞİLE YILDIZSPOR 18 5 6 7 14 15 -1 21 14. KIZILCABÖLÜKSPOR 18 4 8 6 24 25 -1 20 15. YENİ ORDUSPOR 18 2 13 3 8 11 -3 19 16. YOMRASPOR 18 3 8 7 17 22 -5 17 17. TOKATSPOR 18 1 3 14 12 37 -25 6 18. MANİSASPOR 18 0 3 15 12 53 -41 -3

Not: Manisaspor'un 6 puanı silinmiştir.

2. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P 1. KOCAELİSPOR 17 13 1 3 35 11 24 40 2. FETHİYESPOR 17 9 5 3 21 11 10 32 3. TURGUTLUSPOR 17 9 3 5 26 17 9 30 4. ESENLER EROKSPOR 17 9 1 7 23 15 8 28 5. KARŞIYAKA 17 8 4 5 22 16 6 28 6. BELEDİYE DERİNCESPOR 17 7 6 4 19 16 3 27 7. CİZRESPOR 17 7 5 5 24 23 1 26 8. OFSPOR 17 7 4 6 20 19 1 25 9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 17 6 6 5 17 19 -2 24 10. AĞRI 1970 17 5 6 6 24 23 1 21 11. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 17 5 5 7 18 24 -6 20 12. ERBAASPOR 17 4 5 8 17 25 -8 17 13. KOZANSPOR 16 4 5 7 16 27 -11 17 14. PAYASSPOR 17 4 4 9 17 21 -4 16 15. FATSA BELEDİYESPOR 17 4 4 9 15 23 -8 16 16. 1877 ALEMDAĞSPOR 17 4 3 10 19 29 -10 15 17. KEMERSPOR 2003 17 4 3 10 19 33 -14 15

3. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P 1. KARACABEY BELEDİYESPOR 18 11 5 2 30 13 17 38 2. SOMASPOR 18 10 2 6 28 19 9 32 3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 18 9 3 6 35 19 16 30 4. PAZARSPOR 18 8 5 5 29 27 2 29 5. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 18 8 4 6 17 12 5 28 6. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 18 8 4 6 19 16 3 28 7. OSMANİYESPOR 18 5 11 2 23 22 1 26 8. DİYARBEKİRSPOR 18 7 4 7 28 23 5 25 9. MUĞLASPOR 18 7 4 7 29 26 3 25 10. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 18 7 3 8 25 23 2 24 11. BAYRAMPAŞA 18 5 8 5 16 16 0 23 12. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 18 6 4 8 25 30 -5 22 13. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 18 5 6 7 15 22 -7 21 14. GÖLCÜKSPOR 18 6 3 9 22 32 -10 21 15. YOZGATSPOR 1959 18 4 8 6 17 24 -7 20 16. MODAFEN 18 5 5 8 11 22 -11 20 17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 18 4 4 10 21 26 -5 16 18. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR 18 4 3 11 23 41 -18 15

Kaynak: AA