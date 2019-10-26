Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10. hafta maçları tamamlanırken, Serik Belediyespor liderliğini sürdürdü.

26.10.2019 16:50
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10. hafta maçları tamamlanırken, Serik Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Ligde 2. ve 3. gruplarda heyecan sürerken, maçları tamamlanan 1. Grup'ta Yeni Orduspor'u deplasmanda 3-1 yenen Serik Belediyespor puanını 23'e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 3. Lig

Grup 01

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. SERİK BELEDİYESPOR10 7 2 1 21 11 10 23
2. ARTVİN HOPASPOR10 6 4 0 22 7 15 22
3. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR10 5 5 0 11 3 8 20
4. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR10 5 4 1 12 5 7 19
5. ÇATALCASPOR10 4 5 1 12 8 4 17
6. Cİ GROUP BUCA10 5 1 4 12 15 -3 16
7. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR10 4 3 3 9 5 4 15
8. ŞİLE YILDIZSPOR10 3 4 3 9 8 1 13
9. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ10 3 4 3 10 11 -1 13
10. SİLİVRİSPOR10 3 3 4 12 12 0 12
11. DÜZCESPOR10 3 3 4 5 8 -3 12
12. ERZİNSPOR10 2 5 3 8 9 -1 11
13. YENİ ORDUSPOR10 1 7 2 3 6 -3 10
14. KIZILCABÖLÜKSPOR10 2 4 4 10 15 -5 10
15. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR10 1 5 4 6 10 -4 8
16. YOMRASPOR10 1 5 4 6 11 -5 8
17. TOKATSPOR10 0 3 7 6 16 -10 3
18. MANİSASPOR10 0 3 7 6 20 -14 -3

Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.

Kaynak: AA
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