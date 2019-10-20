Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları sona erdi.
TFF 3. Lig'de 9. hafta müsabakaları sona erdi.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Serik Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediyespor'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi.
3. Lig'de 9. haftanın ardından 1. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|SERİK BELEDİYESPOR
|9
|6
|2
|1
|18
|10
|8
|20
|2.
|ARTVİN HOPASPOR
|9
|5
|4
|0
|17
|7
|10
|19
|3.
|KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|9
|5
|4
|0
|10
|2
|8
|19
|4.
|ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|9
|4
|4
|1
|10
|4
|6
|16
|5.
|ÇATALCASPOR
|9
|4
|4
|1
|11
|7
|4
|16
|6.
|Cİ GROUP BUCA
|9
|5
|1
|3
|12
|10
|2
|16
|7.
|ŞİLE YILDIZSPOR
|9
|3
|3
|3
|8
|7
|1
|12
|8.
|68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|9
|3
|3
|3
|6
|5
|1
|12
|9.
|DÜZCESPOR
|9
|3
|3
|3
|5
|5
|0
|12
|10.
|ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
|9
|3
|3
|3
|9
|10
|-1
|12
|11.
|ERZİNSPOR
|9
|2
|4
|3
|7
|8
|-1
|10
|12.
|YENİ ORDUSPOR
|9
|1
|7
|1
|2
|3
|-1
|10
|13.
|SİLİVRİSPOR
|9
|2
|3
|4
|9
|12
|-3
|9
|14.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|-5
|9
|15.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|9
|1
|4
|4
|5
|9
|-4
|7
|16.
|YOMRASPOR
|9
|1
|4
|4
|5
|10
|-5
|7
|17.
|TOKATSPOR
|9
|0
|3
|6
|6
|13
|-7
|3
|18.
|MANİSASPOR
|9
|0
|3
|6
|5
|18
|-13
|-3
Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.