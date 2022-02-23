Futbol: TFF 3. Lig
AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 19'uncu, 2. Grup'ta ise 21. haftanın erteleme maçları oynandı.
TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 19'uncu, 2. Grup'ta ise 21. haftanın erteleme maçları oynandı.
Liglerde oynanan erteleme maçlarında şu sonuçlar alındı:
1. Grup:
Nevşehir Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-0
Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0
Formül Erbaaspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Kahta 02-Osmaniyespor FK: 1-0
Hendekspor- Bergama Belediyespor : 0-1
Sancaktepe FK-Karaman Belediyespor: 0-0
2. Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Çarşambaspor: 1-0
68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor: 3-0
3. Grup:
Kardemir Karabükspor-Çankaya FK: 1-3
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor