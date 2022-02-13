Futbol: TFF 3. Lig
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TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta 22. hafta maçları sona erdi.
TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta 22. hafta maçları sona erdi. Ligde 3. Grup'ta 22. hafta, 2. Grup'ta da 25. hafta birer maç dışında tamamlandı.
3. Grup'ta Fethiyespor- Yeşilyurt DÇ Ofspor, 2. Grup'ta da Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Gema Polimer Şile Yıldızspor maçı yarın oynanacak.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Sancaktepe FK-Formül Erbaaspor: 0-3
Artvin Hopaspor- Batman Petrolspor : 0-0
Osmaniyespor FK-Hendekspor: 0-0
Karaman Belediyespor-Elazığspor: 1-0
1954 Kelkit Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 2-2
Criptoswaps Çatalcaspor-Kahta 02: 1-0
Başkent Gözgözler Akademi- Belediye Kütahyaspor : 1-5
Fatsa Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 0-1
2. Grup:
Bayrampaşaspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor: 2-1
Siirt İl Özel İdaresi-52 Orduspor: 1-4
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kalecik FK: 2-0
Kızılcabölükspor-Yormaspor: 1-0
Hacettepe-Çarşambaspor: 1-0
68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-1
Kuşadasıspor-Bitexen Düzcespor: 0-3
3. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-3
Belediye Derincespor-Mardin 1969: 1-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-İçel İdmanyurdu: 0-0
Esenler Erokspor-Criptoswaps Edirnespor: 2-0
Ağrı 1970-Orduspor 1967: 1-4
Karşıyaka-Kardemir Karabükspor: 4-0