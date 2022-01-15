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Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

TFF 3. Lig'de ikinci yarı müsabakaları, 1. ve 2. Grup'ta oynanan müsabakalarla başladı.

TFF 3. Lig'de ikinci yarı müsabakaları, 1. ve 2. Grup'ta oynanan müsabakalarla başladı.

Ligde 1. Grup'taki 18. hafta mücadelesinde 4, 2. Grup'taki 20. hafta randevularında ise 2 karşılaşma yapıldı.

Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Bursa Yıldırımspor-Batman Petrolspor: 1-0

Bergama Belediyespor-Elazığspor: 2-1

Arnavutköy Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-2

Fatsa Belediyespor-Hendekspor: 1-1

2. Grup:

Altındağspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 0-4

Bayrampaşa-Kızılcabölükspor: 2-2

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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TFF 3. Lig'de ikinci yarı müsabakaları, 1. ve 2. Grup'ta oynanan müsabakalarla başladı.

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