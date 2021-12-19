Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de 1. ile 3. Grup'ta 17'nci ve ilk yarının son hafta maçları, 2. Grup'ta ise 18'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.
TFF 3. Lig'de 1. ile 3. Grup'ta 17'nci ve ilk yarının son hafta maçları, 2. Grup'ta ise 18'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Belediye Kütahyaspor-Formül Erbaaspor: 3-1
Osmaniyespor-Çatalcaspor: 1-0
Artvin Hopaspor-Sancaktepe: 1-0
Fatsa Belediyespor- Elazığspor : 1-0
Bursa Yıldırımspor- Hendekspor : 1-1
Karaman Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
2. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Çarşambaspor: 1-1
Bitexen Düzcespor-Yomraspor: 1-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Altındağspor: 2-1
Redoks Darıca Gençlerbirliği-52 Orduspor: 1-2
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-İskenderunspor: 0-3
Kuşadasıspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-0
68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşaspor: 2-1
Kızılcabölükspor-Siirt İl Özel İdare: 0-0
3. Grup:
Ağrı 1970-Esenler Erokspor: 1-4
Fethiyespor-Belediye Derincespor: 1-0
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor: 0-1
Çankaya FK-Mardin 1969: 1-1
Ceyhanspor-Orduspor 1967: 1-6
Karşıyaka-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-1
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri