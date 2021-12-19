Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 1. ile 3. Grup'ta 17'nci ve ilk yarının son hafta maçları, 2. Grup'ta ise 18'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Belediye Kütahyaspor-Formül Erbaaspor: 3-1

Osmaniyespor-Çatalcaspor: 1-0

Artvin Hopaspor-Sancaktepe: 1-0

Fatsa Belediyespor- Elazığspor : 1-0

Bursa Yıldırımspor- Hendekspor : 1-1

Karaman Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

2. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Çarşambaspor: 1-1

Bitexen Düzcespor-Yomraspor: 1-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Altındağspor: 2-1

Redoks Darıca Gençlerbirliği-52 Orduspor: 1-2

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-İskenderunspor: 0-3

Kuşadasıspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-0

68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşaspor: 2-1

Kızılcabölükspor-Siirt İl Özel İdare: 0-0

3. Grup:

Ağrı 1970-Esenler Erokspor: 1-4

Fethiyespor-Belediye Derincespor: 1-0

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor: 0-1

Çankaya FK-Mardin 1969: 1-1

Ceyhanspor-Orduspor 1967: 1-6

Karşıyaka-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-1

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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