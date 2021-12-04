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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 15. hafta, 2. Grup'ta ise 16. hafta oynanan 8 karşılaşmayla başladı.

NEVŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 15. hafta, 2. Grup'ta ise 16. hafta oynanan 8 karşılaşmayla başladı.

Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Başkent Gözgözler Akademi-Çatalcaspor: 0-1

Bursa Yıldırımspor- Nevşehir Belediyespor: 0-3

2. Grup

Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor: 2-0

Beyoğlu Yeni Çarşı-Bayrampaşaspor: 0-4

3. Grup

Çankaya Futbol Kulübü-Esenler Erokspor: 3-1

Fethiyespor-Karşıyaka: 1-0

Orduspor 1967-Edirnespor: 1-6

Modafen-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-1

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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