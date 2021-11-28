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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 14, 2. Grup'ta ise 15. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 14, 2. Grup'ta ise 15. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Hendekspor- Batman Petrolspor : 1-2

Karaman Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0

Osmaniyespor-Formül Erbaaspor: 1-1

Nevşehir Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1

Kahta 02 Spor-Bursa Yıldırımspor: 0-1

Sancaktepe-Fatsa Belediyespor: 1-3

2. Grup

İskenderunspor-Bitexen Düzcespor: 3-1

52 Orduspor FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-0

Kızılcabölükspor-Hacettepespor: 3-0

Siirt İl Özel İdaresi-Kuşadasıspor: 1-0

Alagöz Holding Iğdır-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-1

Bayrampaşaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 0-1

3. Grup

Kardemir Karabükspor-Orduspor 1967: 0-4

Yeşilyurt Ofspor-Gümüşhanespor: 1-2

Fethiyespor-Ağrı 1970: 1-0

Belediye Derincespor-Modafen: 0-3

Karşıyaka-Edirnespor: 4-2

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Çankaya FK: 1-0

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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