Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 13'üncü, 2. Grup'ta ise 14'üncü hafta müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Fatsa Belediyespor-Çatalcaspor: 1-0

Arnavutköy Belediyespor-Kahta 02: 2-0

Formül Erbaaspor-Hendekspor: 3-0

Belediye Kütahyaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-3

Bursa Yıldırımspor-Sancaktepe FK: 2-1

Batman Petrolspor-Elazığspor: 3-0

Artvin Hopaspor-Osmaniyespor: 0-1

Başkent Gözgözler Akademi-Karaman Belediyespor: 1-2

Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-2

2. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-İskenderunspor: 3-1

Bitexen Düzcespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 3-1

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Bayrampaşa: 1-2

Redoks Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Siirt İl Özel İdaresi: 4-0

Kuşadasıspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-1

68 Aksaray Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-1

Yomraspor-Altındağspor: 0-0

Çarşambaspor-52 Orduspor FK: 1-3

3. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Esenler Erokspor: 0-1

Çankaya FK-Belediye Derincespor: 0-2

Ceyhanspor-İçel İdmanyurdu: 0-2

Edirnespor-Kardemir Karabükspor: 3-1

Gümüşhanespor-Mardin 1969: 1-1

Orduspor 1967-Yeşilyurt D.Ç Ofspor:

Ağrı 1970-Karşıyaka: 0-1

Modafen-Fethiyespor: 0-3

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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