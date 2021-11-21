Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 13'üncü, 2. Grup'ta ise 14'üncü hafta müsabakaları tamamlandı.
TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 13'üncü, 2. Grup'ta ise 14'üncü hafta müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Fatsa Belediyespor-Çatalcaspor: 1-0
Arnavutköy Belediyespor-Kahta 02: 2-0
Formül Erbaaspor-Hendekspor: 3-0
Belediye Kütahyaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-3
Bursa Yıldırımspor-Sancaktepe FK: 2-1
Batman Petrolspor-Elazığspor: 3-0
Artvin Hopaspor-Osmaniyespor: 0-1
Başkent Gözgözler Akademi-Karaman Belediyespor: 1-2
Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-2
2. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-İskenderunspor: 3-1
Bitexen Düzcespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 3-1
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Bayrampaşa: 1-2
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Siirt İl Özel İdaresi: 4-0
Kuşadasıspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-1
68 Aksaray Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-1
Yomraspor-Altındağspor: 0-0
Çarşambaspor-52 Orduspor FK: 1-3
3. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Esenler Erokspor: 0-1
Çankaya FK-Belediye Derincespor: 0-2
Ceyhanspor-İçel İdmanyurdu: 0-2
Edirnespor-Kardemir Karabükspor: 3-1
Gümüşhanespor-Mardin 1969: 1-1
Orduspor 1967-Yeşilyurt D.Ç Ofspor:
Ağrı 1970-Karşıyaka: 0-1
Modafen-Fethiyespor: 0-3
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri