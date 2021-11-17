Futbol: TFF 3. Lig
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta maçları yapıldı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta maçları yapıldı.
Grupta Bitexen Düzcespor liderliğini sürdürdü.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BITEXEN DÜZCESPOR
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|10
|26
|2.İSKENDERUNSPOR
|12
|7
|4
|1
|24
|9
|15
|25
|3.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR
|12
|6
|3
|3
|17
|12
|5
|21
|4.KUŞADASISPOR
|12
|6
|2
|4
|19
|14
|5
|20
|5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR
|12
|5
|5
|2
|22
|20
|2
|20
|6.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|12
|6
|2
|4
|17
|15
|2
|20
|7.YOMRASPOR
|13
|5
|5
|3
|17
|15
|2
|20
|8.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|13
|5
|3
|5
|13
|17
|-4
|18
|9.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN
|12
|4
|5
|3
|14
|11
|3
|17
|10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|12
|3
|8
|1
|10
|8
|2
|17
|11.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR
|13
|4
|4
|5
|17
|15
|2
|16
|12.ALTINDAĞSPOR
|12
|4
|4
|4
|13
|13
|0
|16
|13.52 ORDUSPOR
|12
|3
|7
|2
|13
|14
|-1
|16
|14.BAYRAMPAŞASPOR
|12
|2
|7
|3
|7
|7
|0
|13
|15.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|2
|4
|6
|16
|19
|-3
|10
|16.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|12
|2
|4
|6
|12
|23
|-11
|10
|17.HACETTEPE
|13
|1
|5
|7
|10
|19
|-9
|8
|18.KIZILCABÖLÜKSPOR
|13
|1
|5
|7
|15
|25
|-10
|8
|19.ÇARŞAMBASPOR
|13
|1
|5
|7
|8
|18
|-10
|8
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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