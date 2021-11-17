Futbol: TFF 3. Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 3. Lig

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta maçları yapıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta maçları yapıldı.

Grupta Bitexen Düzcespor liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAv.Puan
1.BITEXEN DÜZCESPOR1282220101026
2.İSKENDERUNSPOR127412491525
3.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR126331712521
4.KUŞADASISPOR126241914520
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR125522220220
6.68 AKSARAY BELEDİYESPOR126241715220
7.YOMRASPOR135531715220
8.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR135351317-418
9.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN124531411317
10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI12381108217
11.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR134451715216
12.ALTINDAĞSPOR124441313016
13.52 ORDUSPOR123721314-116
14.BAYRAMPAŞASPOR1227377013
15.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ122461619-310
16.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ122461223-1110
17.HACETTEPE131571019-98
18.KIZILCABÖLÜKSPOR131571525-108
19.ÇARŞAMBASPOR13157818-108

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title