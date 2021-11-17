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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta karşılaşmaları oynandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta karşılaşmaları oynandı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Hacettepe-68 Aksaray Belediyespor: 0-2

Kızılcabölükspor-Kuşadasıspor: 4-0

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-1

Siirt İl Özel İdaresi-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2

Alagöz Holding Iğdır-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 3-3

Bayrampaşa-Bitexen Düzcespor: 0-0

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-0

İskenderunspor- Çarşambaspor : 3-0

52 Orduspor-Yomraspor: 1-1

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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