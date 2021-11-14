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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Çatalcaspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0

Nevşehir Belediyespor- Batman Petrolspor : 0-2

Karaman Belediyespor- Bergama Belediyespor : 1-1

1954 Kelkit Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 2-1

Osmaniyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 1-2

Artvin Hopaspor-Formül Erbaaspor: 1-0

Elazığspor- Hendekspor : 1-1

3. Grup:

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Mardin 1969-Orduspor 1967: 0-0

Esenler Erokspor-Ceyhanspor: 4-0

Fethiyespor-Çankaya: 1-0

Belediye Derincespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Karşıyaka-Modafen: 1-1

Ağrı 1970-Edirnespor: 2-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Kardemir Karabükspor: 4-0

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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