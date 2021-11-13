Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de 12. hafta müsabakaları başladı.
TFF 3. Lig'de 12. hafta müsabakaları başladı.
1. Grup'ta 2, 3. Grup'ta 1 maç oynandı. 2. Grup'ta ise tüm karşılaşmalar tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Kahta 02-Belediye Kütahyaspor: 0-2
Sancaktepe-Arnavutköy Belediyespor: 0-5
2. Grup:
Yomraspor-İskenderunspor: 0-0
Çarşambaspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 0-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa: 0-2
Bitexen Düzcespor-Alagöz Holding Iğdır: 3-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-2
Beyoğlu Yeni Çarşı-Kızılcabölükspor: 2-2
Kuşadasıspor-Hacettepe: 4-1
Altındağspor-52 Orduspor: 2-0
3. Grup:
İçel İdmanyurdu-Gümüşhanespor: 1-0
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri