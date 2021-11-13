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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 12. hafta müsabakaları başladı.

TFF 3. Lig'de 12. hafta müsabakaları başladı.

1. Grup'ta 2, 3. Grup'ta 1 maç oynandı. 2. Grup'ta ise tüm karşılaşmalar tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Kahta 02-Belediye Kütahyaspor: 0-2

Sancaktepe-Arnavutköy Belediyespor: 0-5

2. Grup:

Yomraspor-İskenderunspor: 0-0

Çarşambaspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 0-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa: 0-2

Bitexen Düzcespor-Alagöz Holding Iğdır: 3-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0

Redoks Darıca Gençlerbirliği-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-2

Beyoğlu Yeni Çarşı-Kızılcabölükspor: 2-2

Kuşadasıspor-Hacettepe: 4-1

Altındağspor-52 Orduspor: 2-0

3. Grup:

İçel İdmanyurdu-Gümüşhanespor: 1-0

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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