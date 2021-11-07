Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de 11. hafta mücadelesi, oynanan maçlarla tamamlandı.
TFF 3. Lig'de 11. hafta mücadelesi, oynanan maçlarla tamamlandı.
Gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bergama Belediyespor-Osmaniyespor: 3-0
Fatsa Belediyespor-Karaman Belediyespor: 0-1
Formül Erbaaspor-Elazığspor: 3-0
Belediye Kütahyaspor-Sancaktepe: 3-0
Batman Petrolspor-Kahta 02 Spor: 2-2
Hendekspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2
Başkent Gözgözler Akademi-Artvin Hopaspor: 0-4
Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1
Arnavutköy Belediyespor-Çatalcaspor: 1-2
2. Grup:
68 Aksaray Belediyespor-Kuşadasıspor: 2-1
Kızılcabölükspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 2-2
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1
Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Düzcespor: 0-3
Alagöz Holding Iğdır-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Bayrampaşa-Çarşambaspor: 1-1
Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Yomraspor: 0-1
İskenderunspor-Altındağspor: 2-0
3. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Fethiyespor: 3-0
Edirnespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 0-2
Gümüşhanespor-Esenler Erokspor: 1-1
Kardemir Karabükspor-Mardin 1969: 0-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Derincespor: 0-5
Ceyhanspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-5
Çankaya-Karşıyaka: 0-0