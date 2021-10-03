Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'in 5. haftası bir maç dışında tamamlandı.
TFF 3. Lig'in 5. haftası bir maç dışında tamamlandı.
Ligde 2. Grup'taki Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Düzcespor karşılaşması yarın oynanacak.
Bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0
Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Kahta 02-Çatalcaspor: 0-0
Formül Erbaaspor-Sancaktepe: 1-0
Elazığspor-Karaman Belediyespor: 2-0
Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor: 0-1
Hendekspor-Osmaniyespor: 1-1
Arnavutköy Belediyespor- Bergama Belediyespor : 1-0
2. Grup
Iğdır-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-2
Siirt İl Özel İdaresi-İskenderunspor: 0-0
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-52 Orduspor: 2-2
Hacettepe-Yomraspor: 1-1
68 Aksaray Belediyespor-Çarşambaspor: 1-0
Kuşadasıspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 0-1
Kızılcabölükspor-Altındağspor: 2-2
3 Grup
Mardin 1969-Belediye Derincespor: 3-1
Gümüşhanespor-Modafen: 2-0
Ofspor-Fethiyespor: 0-4
İçel İdmanyurdu-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0
Ceyhanspor-Çankaya: 1-2
Kardemir Karabükspor-Karşıyaka: 0-4
Edirnespor-Esenler Erokspor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Orduspor 1967-Ağrı 1970: 3-0