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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'in 5. haftası bir maç dışında tamamlandı.

TFF 3. Lig'in 5. haftası bir maç dışında tamamlandı.

Ligde 2. Grup'taki Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Düzcespor karşılaşması yarın oynanacak.

Bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor: 1-0

Belediye Kütahyaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0

Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Kahta 02-Çatalcaspor: 0-0

Formül Erbaaspor-Sancaktepe: 1-0

Elazığspor-Karaman Belediyespor: 2-0

Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor: 0-1

Hendekspor-Osmaniyespor: 1-1

Arnavutköy Belediyespor- Bergama Belediyespor : 1-0

2. Grup

Iğdır-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-2

Siirt İl Özel İdaresi-İskenderunspor: 0-0

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-52 Orduspor: 2-2

Hacettepe-Yomraspor: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Çarşambaspor: 1-0

Kuşadasıspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

Redoks Darıca Gençlerbirliği-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 0-1

Kızılcabölükspor-Altındağspor: 2-2

3 Grup

Mardin 1969-Belediye Derincespor: 3-1

Gümüşhanespor-Modafen: 2-0

Ofspor-Fethiyespor: 0-4

İçel İdmanyurdu-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0

Ceyhanspor-Çankaya: 1-2

Kardemir Karabükspor-Karşıyaka: 0-4

Edirnespor-Esenler Erokspor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Orduspor 1967-Ağrı 1970: 3-0

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