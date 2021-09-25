Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 4. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.
TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 4. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Bergama Belediyespor- Belediye Kütahyaspor : 1-2
Fatsa Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 0-2
Başkent Gözgözler Akademi- Batman Petrolspor : 0-2
1954 Kelkit Belediyespor-Kahta 02: 2-0
Artvin Hopaspor-Hendekspor: 3-1
Osmaniyespor-Elazığspor: 4-0
Karaman Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 3-2
Çatalcaspor-Sancaktepe: 5-1
Bursa Yıldırımspor-Formül Erbaaspor: 2-0
2. Grup
Yomraspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0
Altındağspor-Hacettepe: 2-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
52 Orduspor-Kızılcabölükspor: 2-1
Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Siirt İl Özel İdaresi: 4-2
Bitexen Düzcespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2
Çarşambaspor-Kuşadasıspor: 1-3
İskenderunspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-3
Bayrampaşa-Iğdır: 1-1
3. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Ceyhanspor: 3-1
Ağrı 1970-Kardemir Karabükspor: 3-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Esenler: 0-2
Çankaya-Gümüşhanespor: 0-0
Belediye Derincespor-İçel İdmanyurdu: 1-1
Modafen-Orduspor 1967: 1-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Edirnespor: 2-2
Fethiyespor-Mardin 1969: 2-1
Karşıyaka-Ofspor: 0-0