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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 4. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 4. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Bergama Belediyespor- Belediye Kütahyaspor : 1-2

Fatsa Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 0-2

Başkent Gözgözler Akademi- Batman Petrolspor : 0-2

1954 Kelkit Belediyespor-Kahta 02: 2-0

Artvin Hopaspor-Hendekspor: 3-1

Osmaniyespor-Elazığspor: 4-0

Karaman Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 3-2

Çatalcaspor-Sancaktepe: 5-1

Bursa Yıldırımspor-Formül Erbaaspor: 2-0

2. Grup

Yomraspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0

Altındağspor-Hacettepe: 2-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

52 Orduspor-Kızılcabölükspor: 2-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Siirt İl Özel İdaresi: 4-2

Bitexen Düzcespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2

Çarşambaspor-Kuşadasıspor: 1-3

İskenderunspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-3

Bayrampaşa-Iğdır: 1-1

3. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor-Ceyhanspor: 3-1

Ağrı 1970-Kardemir Karabükspor: 3-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Esenler: 0-2

Çankaya-Gümüşhanespor: 0-0

Belediye Derincespor-İçel İdmanyurdu: 1-1

Modafen-Orduspor 1967: 1-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Edirnespor: 2-2

Fethiyespor-Mardin 1969: 2-1

Karşıyaka-Ofspor: 0-0

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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