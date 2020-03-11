Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de oynanan erteleme maçında Kızılcabölükspor, sahasında 52 Orduspor'u 2-1 mağlup etti.
11.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:40
TFF 3. Lig'de oynanan erteleme maçında Kızılcabölükspor, sahasında 52 Orduspor'u 2-1 mağlup etti.
Ligde 1. Grup'ta yer alan Kızılcabölükspor ile 52 Orduspor, 22. hafta erteleme müsabakasında karşı karşıya geldi.
Denizli'deki Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanan karşılaşmadan Kızılcabölükspor 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Kızılcabölükspor puanını 30'a çıkardı, 52 Orduspor ise 32 puanda kaldı.
Kaynak: AA