SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Futbol: TFF 3. Lig - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Futbol, Spor

Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'in 27. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

08.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:44
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'in 27. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Anagold 24Erzincanspor-Manisaspor: 4-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0

1928 Bucaspor-Artvin Hopaspor: 3-0

Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 4-0

Serik Belediyespor-52 Orduspor: 2-0

Silivrispor-Tokatspor: 2-1

Erzinspor-Yomraspor: 0-1

Çankaya FK-Kızılcabölükspor: 1-2

2. Grup:

Ofspor-Fethiyespor: 3-0

Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-1

Erbaaspor-Kocaelispor: 0-2

Belediye Derincespor-Cizrespor: 2-1

Karşıyaka-Ağrı 1970: 0-0

Kozanspor-Elazığ Belediyespor: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Payasspor: 3-0

3. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 0-0

Medicalpark Batman Petrolspor-Karacabey Belediyespor: 0-1

Gölcükspor-Modafen: 2-0

Yozgatspor 1959-Somaspor: 2-1

Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Pazarspor: 1-3

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Spor
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Spor
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Spor
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Levent Can Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Podolski Gökhan Gönül Bülent Uygun Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 3. Lig - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:31:05. #1.15#