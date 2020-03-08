Futbol: TFF 3. Lig TFF 3. Lig'in 27. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 3. Lig'in 27. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Anagold 24Erzincanspor-Manisaspor: 4-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0

1928 Bucaspor-Artvin Hopaspor: 3-0

Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 4-0

Serik Belediyespor-52 Orduspor: 2-0

Silivrispor-Tokatspor: 2-1

Erzinspor-Yomraspor: 0-1

Çankaya FK-Kızılcabölükspor: 1-2

2. Grup:

Ofspor-Fethiyespor: 3-0

Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-1

Erbaaspor-Kocaelispor: 0-2

Belediye Derincespor-Cizrespor: 2-1

Karşıyaka-Ağrı 1970: 0-0

Kozanspor-Elazığ Belediyespor: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Payasspor: 3-0

3. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 0-0

Medicalpark Batman Petrolspor-Karacabey Belediyespor: 0-1

Gölcükspor-Modafen: 2-0

Yozgatspor 1959-Somaspor: 2-1

Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Pazarspor: 1-3

Kaynak: AA