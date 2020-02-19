Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplardaki 24. hafta karşılaşmaları yapıldı.

19.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:48
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplardaki 24. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Artvin Hopaspor-Serik Belediyespor: 0-0

Anagold 24Erzincanspor-Şile Yıldızspor: 6-2

Yomraspor-Silivrispor: 1-1

Kızılcabölükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

Tokatspor-52 Orduspor: 0-2

68 Aksaray Belediyespor-Erzinspor: 1-0

Manisaspor-Çankaya FK: 0-4

Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor: 2-2

Çatalcaspor-Ci Group Buca: 3-2

2. Grup

Elazığ Belediyespor FK-Belediye Derincespor: 2-4

Ağrı 1970-Ofspor: 0-2

Fatsa Belediyespor-Erbaaspor: 2-1

Fethiyespor-Cizrespor: 1-1

Payasspor-Turgutluspor: 0-0

Kocaelispor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Esenler Erokspor-Kozanspor: 2-0

Kemerspor 2003-Karşıyaka: 1-2

3. Grup

Pazarspor-Muğlaspor: 2-3

Diyarbekirspor-Medical Park Batman Petrolspor: 0-1

Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Bayrampaşa-Altındağ Belediyespor: 0-0

Osmaniyespor-Gölcükspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 0-0

Somaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0

Darıca Gençlerbirliği-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Modafen-Yozgatspor 1959: 0-1

Kaynak: AA
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