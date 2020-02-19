Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplardaki 24. hafta karşılaşmaları yapıldı.
TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. gruplardaki 24. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Artvin Hopaspor-Serik Belediyespor: 0-0
Anagold 24Erzincanspor-Şile Yıldızspor: 6-2
Yomraspor-Silivrispor: 1-1
Kızılcabölükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Tokatspor-52 Orduspor: 0-2
68 Aksaray Belediyespor-Erzinspor: 1-0
Manisaspor-Çankaya FK: 0-4
Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor: 2-2
Çatalcaspor-Ci Group Buca: 3-2
2. Grup
Elazığ Belediyespor FK-Belediye Derincespor: 2-4
Ağrı 1970-Ofspor: 0-2
Fatsa Belediyespor-Erbaaspor: 2-1
Fethiyespor-Cizrespor: 1-1
Payasspor-Turgutluspor: 0-0
Kocaelispor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Esenler Erokspor-Kozanspor: 2-0
Kemerspor 2003-Karşıyaka: 1-2
3. Grup
Pazarspor-Muğlaspor: 2-3
Diyarbekirspor-Medical Park Batman Petrolspor: 0-1
Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Bayrampaşa-Altındağ Belediyespor: 0-0
Osmaniyespor-Gölcükspor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 0-0
Somaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Modafen-Yozgatspor 1959: 0-1