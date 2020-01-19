Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.

19.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:54
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor: 2-0

52 Orduspor-Manisaspor: 3-1

Ci Group Buca-Erzinspor: 3-1

Düzcespor-Çankaya FK: 3-1

Serik Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1

Silivrispor-Şile Yıldızspor: 0-0

Tokatspor-Yomraspor: 0-2

2. Grup:

Ofspor-1877 Alemdağspor: 3-1

Belediye Derincespor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Turgutluspor-Kemerspor 2003: 0-0

Payasspor-Ağrı 1970: 1-1

Kozanspor-Karşıyaka: 2-0

3. Grup:

Medical Park Batman Petrolspor-Nazilli Belediyespor: 1-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Somaspor: 2-1

Karacabey Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0

Yozgatspor 1959-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Muğlaspor-Altındağ Belediyespor: 0-0

Nevşehir Belediyespor-Pazarspor: 3-1

Modafen-Diyarbekirspor: 1-1

Halide Edip Adıvarspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Gölcükspor-Bayrampaşa: 2-2

Kaynak: AA
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