Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.
TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor: 2-0
52 Orduspor-Manisaspor: 3-1
Ci Group Buca-Erzinspor: 3-1
Düzcespor-Çankaya FK: 3-1
Serik Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1
Silivrispor-Şile Yıldızspor: 0-0
Tokatspor-Yomraspor: 0-2
2. Grup:
Ofspor-1877 Alemdağspor: 3-1
Belediye Derincespor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Turgutluspor-Kemerspor 2003: 0-0
Payasspor-Ağrı 1970: 1-1
Kozanspor-Karşıyaka: 2-0
3. Grup:
Medical Park Batman Petrolspor-Nazilli Belediyespor: 1-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Somaspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0
Yozgatspor 1959-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Muğlaspor-Altındağ Belediyespor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Pazarspor: 3-1
Modafen-Diyarbekirspor: 1-1
Halide Edip Adıvarspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
Gölcükspor-Bayrampaşa: 2-2