Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı oynanan 6 maçla başladı.
11.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:56
TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı oynanan 6 maçla başladı.
Ligde bugün yapılan 18. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Anagold 24Erzincanspor-Serik Belediyespor: 1-3
Çatalcaspor-Tokatspor: 3-1
Çankaya FK-Ci Group Buca: 0-1
Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0
2. Grup:
Esenler Erokspor-Fethiyespor: 5-1
3. Grup:
Somaspor-Halide Edip Adıvarspor: 4-0
Kaynak: AA
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