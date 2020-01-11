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Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı oynanan 6 maçla başladı.

11.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:56
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı oynanan 6 maçla başladı.

Ligde bugün yapılan 18. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Anagold 24Erzincanspor-Serik Belediyespor: 1-3

Çatalcaspor-Tokatspor: 3-1

FK-Ci Group Buca: 0-1

Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0

2. Grup:

Esenler Erokspor-Fethiyespor: 5-1

3. Grup:

Somaspor-Halide Edip Adıvarspor: 4-0

Kaynak: AA
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