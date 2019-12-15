Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'in ilk yarısı yapılan maçlarla tamamlandı.
TFF 3. Lig'in ilk yarısı yapılan maçlarla tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Yomraspor-Kızılcabölükspor: 2-2
Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Orduspor: 1-1
Çatalcaspor-Artvin Hopaspor: 0-0
68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-2
Şile Yıldızspor-Serik Belediyespor: 0-0
Erzinspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Cİ Group Buca-Düzcespor: 0-0
2. Grup
Fatsa Belediyespor-Cizrespor: 0-1
Kemerspor 2003-Fethiyespor: 0-1
Esenler Erokspor-Payasspor: 0-1
Kocaelispor-Elazığ Belediyespor: 5-0
Kozanspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2
Karşıyaka-Ofspor: 4-1
Erbaaspor-Belediye Derincespor: 1-2
1877 Alemdağspor-Turgutluspor: 0-2
3. Grup
1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor: 3-2
Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor: 2-3
Medicalpark Batman Petrolspor-Yozgatspor 1959: 0-0
Pazarspor-Osmaniyespor: 2-2
Darıca Gençlerbirliği-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Somaspor-Modafen: 2-0
Altındağ Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Nazilli Belediyespor-Gölcükspor: 1-3