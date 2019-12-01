Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.

01.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:42
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi bir maç dışında tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Anagold 24 Erzincanspor-Tokatspor: 1-0

Çankaya FK-Serik Belediyespor: 2-1

Ci Group Buca-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-0

Erzinspor-Yeni Orduspor: 1-0

Silivrispor-Düzcespor: 2-1

Manisaspor-Kızılcabölükspor: 2-6

2. Grup

Fatsa Belediyespor-Payasspor: 2-0

Kemerspor 2003-Elazığ Belediyespor: 0-4

Büyükçekmece Tepecikspor-Ofspor: 1-4

Kozanspor-Belediye Derincespor: 1-1

Erbaaspor-Cizrespor: 0-1

3. Grup

Pazarspor-Diyarbekirspor: 3-2

1954 Kelkit Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Medical Park Batman Petrolspor-Gölcükspor: 2-4

Nazilli Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 3-1

Muğlaspor-Yozgatspor 1959: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 0-1

Bayrampaşa-Nevşehir Belediyespor: 0-1

Bu arada 2. Grup'taki Karşıyaka-Turgutluspor maçı yarın İzmir Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de oynanacak.

Kaynak: AA
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