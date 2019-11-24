Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 14. hafta mücadelesi tamamlandı.

24.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:40
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 14. hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor: 0-2

Yomraspor-Manisaspor: 3-0

Yeni Orduspor-Çankaya FK: 0-0

Artvin Hopaspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-2

Sultanbeyli Belediyespor-Erzinspor: 1-1

Tokatspor-Şile Yıldızspor: 1-3

Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

Çatalcaspor-Düzcespor: 2-0

Serik Belediyespor-Ci Group Buca: 3-1

2. Grup

Ağrı 1970-Kemerspor 2003: 3-3

Elazığ Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 4-1

Cizrespor-Karşıyaka: 0-2

Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

Kocaelispor-Esenler Erokspor: 2-0

Payasspor-1877 Alemdağspor: 2-0

3. Grup

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor: 4-2

Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Diyarbekirspor-Yozgatspor 1959: 3-1

Halide Edip Adıvarspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor: 1-0

Karacabey Belediyespor-Bayrampaşa: 0-0

Osmaniyespor-Somaspor: 2-2

Gölcükspor-Muğlaspor: 0-3

Kaynak: AA
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