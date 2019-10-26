Futbol: TFF 3. Lig
TFF 3. Lig'in 10. haftasında 1. Grup'ta maçlar tamamlanırken, 2. ve 3. gruplarda müsabakalar sürüyor.
TFF 3. Lig'in 10. haftasında 1. Grup'ta maçlar tamamlanırken, 2. ve 3. gruplarda müsabakalar sürüyor.
Ligde bugün şimdiye dek yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Tokatspor-Silivrispor: 0-3
Yomraspor-Erzinspor: 1-1
Yeni Orduspor-Serik Belediyespor: 1-3
Artvin Hopaspor-Ci Group Buca: 5-0
Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Kızılcabölükspor-Çankaya Futbol Kulübü: 1-1
Çatalcaspor-Şile Yıldızspor: 1-1
Manisaspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2
68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor: 3-0
2. Grup
Ağrı 1970-Karşıyaka: 1-1
Elazığ Belediyespor-Kozanspor: 0-2
Cizrespor-Belediye Derincespor: 2-3
Kemerspor 2003-Fatsa Belediyespor: 4-0
Esenler Erokspor-1877 Alemdağspor: 0-0
Payasspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-1
3. Grup
Pazarspor-Nazilli Belediyespor: 1-3
Halide Edip Adıvarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
Modafen-Gölcükspor: 0-1
Karacabey Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor: 4-1
Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor: 3-0
Osmaniyespor Futbol Kulübü-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-Bayrampaşa: 1-1
Somaspor-Yozgatspor 1959: 4-2