Futbol: TFF 3. Lig

Manisa'nın Soma ilçesinde oynanan TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta mücadelesinde Somaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor 'u 1-0 mağlup etti.

07.09.2019 19:30
Futbol: TFF 3. Lig

Manisa'nın Soma ilçesinde oynanan TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta mücadelesinde Somaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor 'u 1-0 mağlup etti.

Soma Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde ilk yarı golsüz sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi Somaspor 88. dakikada Bilal Şeflek'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı alan ekip oldu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.