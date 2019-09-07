Futbol: TFF 3. Lig
Manisa'nın Soma ilçesinde oynanan TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta mücadelesinde Somaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor 'u 1-0 mağlup etti.
Manisa'nın Soma ilçesinde oynanan TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta mücadelesinde Somaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor 'u 1-0 mağlup etti.
Soma Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde ilk yarı golsüz sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi Somaspor 88. dakikada Bilal Şeflek'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı alan ekip oldu.