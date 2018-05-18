Futbol: Tff 2. Lig Play-off

Keçiörengücü, TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Tff 2. Lig Play-off

Keçiörengücü, TFF 2. Lig play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi.

Kırmızı Grup'ta önceki turda Sivas Belediyespor engelini geçen Afjet Afyonspor ile Menemen Belediyespor'u eleyen Keçiörengücü, Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda karşılaştı.

Konuk takım Keçiörengücü, mücadeleyi Umut Pusat'ın 78. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Yarı final rövanş maçında iki takım, 22 Mayıs Salı günü Ankara'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.