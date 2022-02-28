Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA, Ercan Çakar - Spor
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta oynanan bir maçla tamamlandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta oynanan bir maçla tamamlandı.
Grupta haftanın kapanış maçında Kahramanmaraşspor, Somaspor'u 1-0 yendi.
Kırmızı Grup'ta sahasında İnegölspor ile 2-2 berabere kalan Sakaryaspor, puanını 59'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Grupta 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|27
|17
|8
|2
|51
|17
|34
|59
|2.1461 TRABZON FK
|27
|16
|7
|4
|42
|19
|23
|55
|3.BODRUMSPOR
|27
|16
|5
|6
|43
|20
|23
|53
|4.SİVAS BELEDİYESPOR
|27
|14
|7
|6
|49
|24
|25
|49
|5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|27
|14
|7
|6
|40
|34
|6
|49
|6.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|27
|14
|4
|9
|36
|27
|9
|46
|7.SOMASPOR
|27
|13
|6
|8
|42
|33
|9
|45
|8.AFJET AFYONSPOR
|27
|12
|8
|7
|50
|31
|19
|44
|9.ÇORUM FK
|27
|12
|8
|7
|38
|22
|16
|44
|10.İNEGÖLSPOR
|27
|11
|5
|11
|33
|36
|-3
|38
|11.ANKARASPOR
|27
|9
|10
|8
|41
|32
|9
|37
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|27
|9
|9
|9
|33
|36
|-3
|36
|13.SERİK BELEDİYESPOR
|27
|9
|4
|14
|33
|39
|-6
|31
|14.DİYARBEKİRSPOR
|27
|8
|5
|14
|27
|32
|-5
|29
|15.ADIYAMAN FK
|27
|9
|2
|16
|36
|50
|-14
|29
|16.SARIYER
|27
|7
|7
|13
|31
|40
|-9
|28
|17.TURGUTLUSPOR
|27
|6
|10
|11
|24
|42
|-18
|28
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|27
|5
|3
|19
|26
|58
|-32
|18
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|27
|4
|4
|19
|20
|63
|-43
|16
|20.NİĞDE ANADOLU FK
|27
|3
|5
|19
|23
|63
|-40
|14
AA / Ercan Çakar - Spor
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