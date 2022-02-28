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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA, Ercan Çakar - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta oynanan bir maçla tamamlandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta oynanan bir maçla tamamlandı.

Grupta haftanın kapanış maçında Kahramanmaraşspor, Somaspor'u 1-0 yendi.

Kırmızı Grup'ta sahasında İnegölspor ile 2-2 berabere kalan Sakaryaspor, puanını 59'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Grupta 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR 27178251173459
2.1461 TRABZON FK27167442192355
3.BODRUMSPOR 27165643202353
4.SİVAS BELEDİYESPOR27147649242549
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR2714764034649
6.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE2714493627946
7.SOMASPOR2713684233945
8.AFJET AFYONSPOR27128750311944
9.ÇORUM FK27128738221644
10.İNEGÖLSPOR27115113336-338
11.ANKARASPOR2791084132937
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR279993336-336
13.SERİK BELEDİYESPOR2794143339-631
14.DİYARBEKİRSPOR2785142732-529
15.ADIYAMAN FK2792163650-1429
16.SARIYER2777133140-928
17.TURGUTLUSPOR27610112442-1828
18.ERGENE VELİMEŞESPOR2753192658-3218
19.KAHRAMANMARAŞSPOR 2744192063-4316
20.NİĞDE ANADOLU FK2735192363-4014

AA / Ercan Çakar - Spor

Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sakaryaspor, İnegölspor, Spor, Haberler

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