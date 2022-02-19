Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Futbolda TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadelesi, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Futbolda TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadelesi, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta sahasında takipçisi Isparta 32'ye 1-0 yenilen Pendikspor, 51 puanda kalsa da 14 puan farkla liderliğini devam ettirdi.
Kırmızı Grup'ta ise Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Sakaryaspor, puanını 55'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|22
|16
|3
|3
|35
|18
|17
|51
|2.ISPARTA 32
|22
|11
|4
|7
|26
|18
|8
|37
|3.BUCASPOR 1928
|23
|10
|6
|7
|36
|30
|6
|36
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|23
|10
|6
|7
|29
|26
|3
|36
|5.KIRKLARELİSPOR
|22
|8
|10
|4
|28
|18
|10
|34
|6.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|8
|9
|5
|27
|20
|7
|33
|7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|22
|7
|10
|5
|21
|19
|2
|31
|8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|22
|8
|6
|8
|35
|29
|6
|30
|9.UŞAKSPOR
|22
|7
|9
|6
|23
|25
|-2
|30
|10.ŞANLIURFASPOR
|22
|7
|8
|7
|28
|23
|5
|29
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|22
|7
|8
|7
|23
|22
|1
|29
|12.PAZARSPOR
|23
|9
|1
|13
|27
|40
|-13
|28
|13.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|8
|1
|12
|30
|34
|-4
|25
|14.TARSUS İDMAN YURDU
|23
|6
|7
|10
|21
|26
|-5
|25
|15.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|22
|6
|7
|9
|24
|31
|-7
|25
|16.AKHİSARSPOR
|22
|6
|5
|11
|26
|34
|-8
|23
|17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|23
|4
|9
|10
|28
|35
|-7
|21
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|22
|5
|5
|12
|20
|39
|-19
|17
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|25
|16
|7
|2
|48
|15
|33
|55
|2.1461 TRABZON
|25
|16
|7
|2
|42
|17
|25
|55
|3.SİVAS BELEDİYESPOR
|25
|14
|6
|5
|47
|21
|26
|48
|4.BODRUMSPOR
|25
|14
|5
|6
|40
|20
|20
|47
|5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|25
|13
|6
|6
|37
|32
|5
|45
|6.ÇORUM
|25
|12
|7
|6
|37
|20
|17
|43
|7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|25
|13
|4
|8
|35
|25
|10
|43
|8.SOMASPOR
|25
|12
|6
|7
|40
|31
|9
|42
|9.AFJET AFYONSPOR
|25
|11
|8
|6
|45
|29
|16
|41
|10.ANKARASPOR
|25
|9
|8
|8
|38
|29
|9
|35
|11.İNEGÖLSPOR
|25
|10
|4
|11
|30
|34
|-4
|34
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|25
|8
|8
|9
|29
|34
|-5
|32
|13.SERİK BELEDİYESPOR
|25
|9
|3
|13
|30
|35
|-5
|30
|14.DİYARBEKİRSPOR
|25
|8
|4
|13
|26
|30
|-4
|28
|15.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|25
|9
|1
|15
|36
|45
|-9
|28
|16.SARIYER
|25
|7
|5
|13
|28
|37
|-9
|26
|17.TURGUTLUSPOR
|25
|5
|9
|11
|22
|41
|-19
|24
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|25
|5
|3
|17
|25
|54
|-29
|18
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|25
|3
|4
|18
|19
|62
|-43
|13
|20.NİĞDE ANADOLU
|25
|1
|5
|19
|18
|61
|-43
|8
AA / Süha Gür - Spor
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