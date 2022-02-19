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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA, Süha Gür - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbolda TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadelesi, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Futbolda TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadelesi, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta sahasında takipçisi Isparta 32'ye 1-0 yenilen Pendikspor, 51 puanda kalsa da 14 puan farkla liderliğini devam ettirdi.

Kırmızı Grup'ta ise Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Sakaryaspor, puanını 55'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR22163335181751
2.ISPARTA 322211472618837
3.BUCASPOR 19282310673630636
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER2310672926336
5.KIRKLARELİSPOR22810428181034
6.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR228952720733
7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR2271052119231
8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR228683529630
9.UŞAKSPOR227962325-230
10.ŞANLIURFASPOR227872823529
11.ANKARA DEMİRSPOR227872322129
12.PAZARSPOR2391132740-1328
13.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR2181123034-425
14.TARSUS İDMAN YURDU2367102126-525
15.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR226792431-725
16.AKHİSARSPOR2265112634-823
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2349102835-721
18.ESKİŞEHİRSPOR2255122039-1917
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR25167248153355
2.1461 TRABZON25167242172555
3.SİVAS BELEDİYESPOR25146547212648
4.BODRUMSPOR25145640202047
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR2513663732545
6.ÇORUM25127637201743
7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARESPOR25134835251043
8.SOMASPOR2512674031942
9.AFJET AFYONSPOR25118645291641
10.ANKARASPOR259883829935
11.İNEGÖLSPOR25104113034-434
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR258892934-532
13.SERİK BELEDİYESPOR2593133035-530
14.DİYARBEKİRSPOR2584132630-428
15.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ2591153645-928
16.SARIYER2575132837-926
17.TURGUTLUSPOR2559112241-1924
18.ERGENE VELİMEŞESPOR2553172554-2918
19.KAHRAMANMARAŞSPOR2534181962-4313
20.NİĞDE ANADOLU2515191861-438

AA / Süha Gür - Spor

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Ankaraspor, Futbol, Spor, Haberler

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