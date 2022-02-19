Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbolda TFF 2. Lig'de 26. hafta mücadelesi, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta sahasında takipçisi Isparta 32'ye 1-0 yenilen Pendikspor, 51 puanda kalsa da 14 puan farkla liderliğini devam ettirdi.

Kırmızı Grup'ta ise Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Sakaryaspor, puanını 55'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: