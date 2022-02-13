Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA, Ercan Çakar - Spor
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TFF 2. Lig'in 24. haftası bir maç dışında tamamlandı.
ADIYAMAN (AA) - TFF 2. Lig'in 24. haftası bir maç dışında tamamlandı. Kırmızı Grup'taki Niğde Anadolu FK- Adıyaman FK maçı yarın oynanacak.
Beyaz Grup'ta Tarsus İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 yenen Pendikspor, puanını 51'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Somaspor'u 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, puanını 52 yaptı ve averajla liderliğini devam ettirdi.
Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|21
|16
|3
|2
|35
|17
|18
|51
|2.BUCASPOR 1928
|22
|10
|5
|7
|35
|29
|6
|35
|3.ISPARTA 32 SPOR
|21
|10
|4
|7
|25
|18
|7
|34
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|22
|9
|6
|7
|27
|25
|2
|33
|5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|8
|8
|5
|26
|19
|7
|32
|6.KIRKLARELİSPOR
|21
|7
|10
|4
|27
|18
|9
|31
|7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|21
|7
|9
|5
|19
|17
|2
|30
|8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|21
|8
|5
|8
|34
|28
|6
|29
|9.ŞANLIURFASPOR
|21
|7
|8
|6
|27
|21
|6
|29
|10.UŞAKSPOR
|21
|7
|8
|6
|21
|23
|-2
|29
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|21
|7
|7
|7
|22
|21
|1
|28
|12.PAZARSPOR
|22
|9
|1
|12
|27
|39
|-12
|28
|13.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|8
|1
|12
|30
|34
|-4
|25
|14.TARSUS İDMAN YURDU
|22
|6
|6
|10
|19
|24
|-5
|24
|15.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|21
|6
|6
|9
|24
|31
|-7
|24
|16.AKHİSARSPOR
|22
|6
|5
|11
|26
|34
|-8
|23
|17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|22
|4
|8
|10
|26
|33
|-7
|20
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|21
|5
|4
|12
|20
|39
|-19
|16
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|24
|15
|7
|2
|47
|15
|32
|52
|2.1461 TRABZON
|24
|15
|7
|2
|39
|17
|22
|52
|3.SİVAS BELEDİYESPOR
|24
|13
|6
|5
|45
|21
|24
|45
|4.BODRUMSPOR
|24
|13
|5
|6
|37
|19
|18
|44
|5.ÇORUM FK
|24
|12
|7
|5
|37
|18
|19
|43
|6.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|24
|13
|4
|7
|35
|23
|12
|43
|7.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|24
|12
|6
|6
|35
|31
|4
|42
|8.SOMASPOR
|24
|12
|5
|7
|39
|30
|9
|41
|9.AFJET AFYONSPOR
|24
|10
|8
|6
|42
|28
|14
|38
|10.ANKARASPOR
|24
|9
|8
|7
|38
|28
|10
|35
|11.İNEGÖLSPOR
|24
|9
|4
|11
|28
|34
|-6
|31
|12.SERİK BELEDİYESPOR
|24
|9
|3
|12
|29
|33
|-4
|30
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|24
|7
|8
|9
|26
|33
|-7
|29
|14.DİYARBEKİRSPOR
|24
|8
|4
|12
|26
|28
|-2
|28
|15.ADIYAMAN FK
|23
|8
|1
|14
|32
|42
|-10
|25
|16.SARIYER
|24
|6
|5
|13
|26
|37
|-11
|23
|17.TURGUTLUSPOR
|24
|5
|8
|11
|21
|40
|-19
|23
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|24
|5
|3
|16
|25
|51
|-26
|18
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|24
|3
|4
|17
|18
|59
|-41
|13
|20.NİĞDE ANADOLU FK
|23
|1
|5
|17
|17
|55
|-38
|8
AA / Ercan Çakar - Spor
Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Adıyaman, Niğde, Spor, Haberler
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