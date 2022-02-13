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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA, Ercan Çakar - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'in 24. haftası bir maç dışında tamamlandı.

ADIYAMAN (AA) - TFF 2. Lig'in 24. haftası bir maç dışında tamamlandı. Kırmızı Grup'taki Niğde Anadolu FK- Adıyaman FK maçı yarın oynanacak.

Beyaz Grup'ta Tarsus İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 yenen Pendikspor, puanını 51'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Somaspor'u 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, puanını 52 yaptı ve averajla liderliğini devam ettirdi.

Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR21163235171851
2.BUCASPOR 19282210573529635
3.ISPARTA 32 SPOR2110472518734
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER229672725233
5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR218852619732
6.KIRKLARELİSPOR2171042718931
7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR217951917230
8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR218583428629
9.ŞANLIURFASPOR217862721629
10.UŞAKSPOR217862123-229
11.ANKARA DEMİRSPOR217772221128
12.PAZARSPOR2291122739-1228
13.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR2181123034-425
14.TARSUS İDMAN YURDU2266101924-524
15.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR216692431-724
16.AKHİSARSPOR2265112634-823
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2248102633-720
18.ESKİŞEHİRSPOR2154122039-1916
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR24157247153252
2.1461 TRABZON24157239172252
3.SİVAS BELEDİYESPOR24136545212445
4.BODRUMSPOR24135637191844
5.ÇORUM FK24127537181943
6.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE24134735231243
7.SİLAHTAROĞLU VANSPOR2412663531442
8.SOMASPOR2412573930941
9.AFJET AFYONSPOR24108642281438
10.ANKARASPOR2498738281035
11.İNEGÖLSPOR2494112834-631
12.SERİK BELEDİYESPOR2493122933-430
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR247892633-729
14.DİYARBEKİRSPOR2484122628-228
15.ADIYAMAN FK2381143242-1025
16.SARIYER2465132637-1123
17.TURGUTLUSPOR2458112140-1923
18.ERGENE VELİMEŞESPOR2453162551-2618
19.KAHRAMANMARAŞSPOR2434171859-4113
20.NİĞDE ANADOLU FK2315171755-388

AA / Ercan Çakar - Spor

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Adıyaman, Niğde, Spor, Haberler

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