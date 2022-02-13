Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

ADIYAMAN (AA) - TFF 2. Lig'in 24. haftası bir maç dışında tamamlandı. Kırmızı Grup'taki Niğde Anadolu FK- Adıyaman FK maçı yarın oynanacak.

Beyaz Grup'ta Tarsus İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 yenen Pendikspor, puanını 51'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise deplasmanda Somaspor'u 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, puanını 52 yaptı ve averajla liderliğini devam ettirdi.

Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: