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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA, Hilmi Sever - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 24. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 24. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor'u sahasında 3-2 mağlup eden Pendikspor, puanını 48'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor, sahasında Silahtaroğlu Vanspor FK ile 1-1 berabere kalmasına rağmen 49 puanla aynı puana sahip 1461 Trabzon FK'nın averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR FUTBOL 20153232161648
2.BUCASPOR 19282110473428634
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER219662724333
4.KIRKLARELİSPOR2171042718931
5.ISPARTA 32 SPOR209472317631
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR208573326729
7.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR207852418629
8.NAZİLLİ BELEDİYESPOR207851816229
9.PAZARSPOR2191112734-728
10.ANKARA DEMİRSPOR207672120127
11.ŞANLIURFASPOR206862221126
12.UŞAK SPOR 206861922-326
13.TARSUS İDMAN YURDU216691821-324
14.AKHİSARSPOR2165102532-723
15.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR206592330-723
16.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 2071122934-522
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR214892531-620
18.ESKİŞEHİRSPOR2154122039-1916
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR 23147245143149
2.1461 TRABZON FK23147238172149
3.SİVAS BELEDİYE SPOR23135544202444
4.BODRUMSPOR 23134636181843
5.SOMASPOR22125537251241
6.ÇORUM FK23117535171840
7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR2312473223940
8.AFJET AFYONSPOR22108440241638
9.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK2210663230236
10.ANKARASPOR238873427732
11.SERİK BELEDİYESPOR2392122832-429
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR237882630-429
13.DİYARBEKİR SPOR 2384112627-128
14.İNEGÖLSPOR2384112633-728
15.TURGUTLUSPOR2358102139-1823
16.SARIYER2364132536-1122
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ2271142941-1222
18.ERGENE VELİMEŞE SPOR2353152447-2318
19.KAHRAMANMARAŞSPOR 2334161757-4013
20.NİĞDE ANADOLU FK2315171755-388

AA / Hilmi Sever - Spor

Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Sakaryaspor, Futbol, Spor, Haber

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