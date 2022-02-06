Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 24. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor'u sahasında 3-2 mağlup eden Pendikspor, puanını 48'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor, sahasında Silahtaroğlu Vanspor FK ile 1-1 berabere kalmasına rağmen 49 puanla aynı puana sahip 1461 Trabzon FK'nın averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: