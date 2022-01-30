Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA, Ercan Çakar - Spor
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TFF 2. Lig'de 23. hafta, ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.
TERMAL, YALOVA (AA) - TFF 2. Lig'de 23. hafta, ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Pendikspor, puanını 45'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor, deplasmanda Bodrumspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 48 puanla liderliğini devam ettirdi.
TFF 2. Lig'de hava şartları nedeniyle 22. hafta müsabakaları ertelenmişti.
Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|19
|14
|3
|2
|29
|14
|15
|45
|2.BUCASPOR 1928
|20
|10
|4
|6
|33
|25
|8
|34
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|20
|9
|6
|5
|27
|22
|5
|33
|4.ISPARTA 32 SPOR
|20
|9
|4
|7
|23
|17
|6
|31
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|29
|6.KIRKLARELİSPOR
|20
|6
|10
|4
|26
|18
|8
|28
|7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|19
|7
|7
|5
|17
|15
|2
|28
|8.PAZARSPOR
|20
|9
|1
|10
|26
|29
|-3
|28
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|20
|7
|6
|7
|21
|20
|1
|27
|10.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|19
|6
|8
|5
|21
|17
|4
|26
|11.ŞANLIURFASPOR
|19
|6
|8
|5
|22
|20
|2
|26
|12.UŞAKSPOR
|19
|6
|7
|6
|18
|21
|-3
|25
|13.AKHİSARSPOR
|20
|6
|5
|9
|24
|30
|-6
|23
|14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|19
|6
|4
|9
|22
|29
|-7
|22
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|20
|5
|6
|9
|16
|20
|-4
|21
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|20
|4
|7
|9
|24
|30
|-6
|19
|17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|19
|6
|1
|12
|24
|33
|-9
|19
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|20
|4
|4
|12
|18
|39
|-21
|13
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|22
|14
|6
|2
|44
|13
|31
|48
|2.1461 TRABZON FK
|22
|13
|7
|2
|37
|17
|20
|46
|3.SİVAS BELEDİYESPOR
|22
|12
|5
|5
|42
|20
|22
|41
|4.BODRUMSPOR
|22
|12
|4
|6
|34
|18
|16
|40
|5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|22
|12
|4
|6
|32
|21
|11
|40
|6.AFJET AFYONSPOR
|21
|10
|8
|3
|40
|23
|17
|38
|7.SOMASPOR
|21
|11
|5
|5
|35
|24
|11
|38
|8.ÇORUM FK
|22
|10
|7
|5
|34
|17
|17
|37
|9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|21
|10
|5
|6
|31
|29
|2
|35
|10.ANKARASPOR
|22
|8
|8
|6
|34
|26
|8
|32
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|22
|9
|2
|11
|28
|31
|-3
|29
|12.İNEGÖLSPOR
|22
|8
|4
|10
|26
|31
|-5
|28
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|22
|6
|8
|8
|23
|28
|-5
|26
|14.DİYARBEKİRSPOR
|22
|7
|4
|11
|25
|27
|-2
|25
|15.TURGUTLUSPOR
|22
|5
|8
|9
|21
|37
|-16
|23
|16.SARIYER
|22
|6
|3
|13
|23
|34
|-11
|21
|17.ADIYAMAN FK
|21
|6
|1
|14
|27
|41
|-14
|19
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|22
|5
|3
|14
|23
|45
|-22
|18
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|22
|3
|3
|16
|15
|55
|-40
|12
|20.NİĞDE ANADOLU FK
|22
|1
|5
|16
|15
|52
|-37
|8
AA / Ercan Çakar - Spor
Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Konyaspor, Termal, Spor, Haber
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