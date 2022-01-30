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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA, Ercan Çakar - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 23. hafta, ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.

TERMAL, YALOVA (AA) - TFF 2. Lig'de 23. hafta, ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Pendikspor, puanını 45'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor, deplasmanda Bodrumspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 48 puanla liderliğini devam ettirdi.

TFF 2. Lig'de hava şartları nedeniyle 22. hafta müsabakaları ertelenmişti.

Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR19143229141545
2.BUCASPOR 19282010463325834
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER209652722533
4.ISPARTA 32 SPOR209472317631
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR198563123829
6.KIRKLARELİSPOR2061042618828
7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR197751715228
8.PAZARSPOR2091102629-328
9.ANKARA DEMİRSPOR207672120127
10.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR196852117426
11.ŞANLIURFASPOR196852220226
12.UŞAKSPOR196761821-325
13.AKHİSARSPOR206592430-623
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR196492229-722
15.TARSUS İDMAN YURDU205691620-421
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR204792430-619
17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR1961122433-919
18.ESKİŞEHİRSPOR2044121839-2113
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR22146244133148
2.1461 TRABZON FK22137237172046
3.SİVAS BELEDİYESPOR22125542202241
4.BODRUMSPOR22124634181640
5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE22124632211140
6.AFJET AFYONSPOR21108340231738
7.SOMASPOR21115535241138
8.ÇORUM FK22107534171737
9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR2110563129235
10.ANKARASPOR228863426832
11.SERİK BELEDİYESPOR2292112831-329
12.İNEGÖLSPOR2284102631-528
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR226882328-526
14.DİYARBEKİRSPOR2274112527-225
15.TURGUTLUSPOR225892137-1623
16.SARIYER2263132334-1121
17.ADIYAMAN FK2161142741-1419
18.ERGENE VELİMEŞESPOR2253142345-2218
19.KAHRAMANMARAŞSPOR2233161555-4012
20.NİĞDE ANADOLU FK2215161552-378

AA / Ercan Çakar - Spor

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Konyaspor, Termal, Spor, Haber

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