Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 20'nci ve ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.

BAYBURT (AA) - TFF 2. Lig'de 20'nci ve ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Pendikspor, haftayı bay geçmesine rağmen 39 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 2-0 mağlup eden Sakaryaspor, puanını 48'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

TFF 2. Lig'de 20. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: