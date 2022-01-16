Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
TFF 2. Lig'de 20'nci ve ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.
BAYBURT (AA) - TFF 2. Lig'de 20'nci ve ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Pendikspor, haftayı bay geçmesine rağmen 39 puanla liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 2-0 mağlup eden Sakaryaspor, puanını 48'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.
TFF 2. Lig'de 20. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|17
|12
|3
|2
|24
|12
|12
|39
|2.BUCASPOR 1928
|18
|9
|3
|6
|28
|21
|7
|30
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|18
|8
|5
|5
|24
|20
|4
|29
|4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|18
|7
|7
|4
|17
|14
|3
|28
|5.ANKARA DEMİRSPOR
|18
|7
|6
|5
|20
|17
|3
|27
|6.KIRKLARELİSPOR
|18
|5
|10
|3
|25
|17
|8
|25
|7.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|18
|6
|7
|5
|20
|16
|4
|25
|8.ISPARTA 32
|18
|7
|4
|7
|17
|16
|1
|25
|9.UŞAKSPOR
|18
|6
|7
|5
|16
|18
|-2
|25
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|17
|6
|5
|6
|25
|20
|5
|23
|11.ŞANLIURFASPOR
|18
|5
|8
|5
|20
|20
|0
|23
|12.AKHİSARSPOR
|18
|6
|4
|8
|20
|24
|-4
|22
|13.PAZARSPOR
|18
|7
|1
|10
|24
|29
|-5
|22
|14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|18
|6
|4
|8
|20
|26
|-6
|22
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|18
|5
|6
|7
|14
|16
|-2
|21
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|18
|4
|7
|7
|24
|24
|0
|19
|17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|18
|5
|1
|12
|23
|33
|-10
|16
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|18
|4
|4
|10
|18
|36
|-18
|13
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|20
|14
|6
|0
|43
|8
|35
|48
|2.1461 TRABZON FK
|20
|11
|7
|2
|32
|16
|16
|40
|3.SİVAS BELEDİYESPOR
|20
|11
|4
|5
|39
|18
|21
|37
|4.AFJET AFYONSPOR
|20
|10
|7
|3
|40
|23
|17
|37
|5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|20
|11
|3
|6
|28
|21
|7
|36
|6.SOMASPOR
|20
|10
|5
|5
|33
|23
|10
|35
|7.BODRUMSPOR
|20
|10
|4
|6
|32
|18
|14
|34
|8.ÇORUM FK
|20
|9
|7
|4
|28
|14
|14
|34
|9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|20
|9
|5
|6
|28
|28
|0
|32
|10.ANKARASPOR
|20
|8
|6
|6
|33
|25
|8
|30
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|20
|9
|2
|9
|27
|28
|-1
|29
|12.İNEGÖLSPOR
|20
|8
|3
|9
|24
|28
|-4
|27
|13.DİYARBEKİRSPOR
|20
|7
|4
|9
|24
|24
|0
|25
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|20
|6
|6
|8
|22
|27
|-5
|24
|15.TURGUTLUSPOR
|20
|5
|7
|8
|20
|32
|-12
|22
|16.ADIYAMAN FK
|20
|6
|1
|13
|26
|37
|-11
|19
|17.SARIYER
|20
|4
|3
|13
|18
|33
|-15
|15
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|20
|4
|3
|13
|20
|41
|-21
|15
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|20
|3
|2
|15
|15
|51
|-36
|11
|20.NİĞDE ANADOLU FK
|20
|1
|3
|16
|12
|49
|-37
|6
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500