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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de 20'nci ve ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.

BAYBURT (AA) - TFF 2. Lig'de 20'nci ve ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Pendikspor, haftayı bay geçmesine rağmen 39 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 2-0 mağlup eden Sakaryaspor, puanını 48'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

TFF 2. Lig'de 20. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR17123224121239
2.BUCASPOR 1928189362821730
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER188552420429
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR187741714328
5.ANKARA DEMİRSPOR187652017327
6.KIRKLARELİSPOR1851032517825
7.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR186752016425
8.ISPARTA 32187471716125
9.UŞAKSPOR186751618-225
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR176562520523
11.ŞANLIURFASPOR185852020023
12.AKHİSARSPOR186482024-422
13.PAZARSPOR1871102429-522
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR186482026-622
15.TARSUS İDMAN YURDU185671416-221
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR184772424019
17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR1851122333-1016
18.ESKİŞEHİRSPOR1844101836-1813
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR2014604383548
2.1461 TRABZON FK20117232161640
3.SİVAS BELEDİYESPOR20114539182137
4.AFJET AFYONSPOR20107340231737
5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE2011362821736
6.SOMASPOR20105533231035
7.BODRUMSPOR20104632181434
8.ÇORUM FK2097428141434
9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR209562828032
10.ANKARASPOR208663325830
11.SERİK BELEDİYESPOR209292728-129
12.İNEGÖLSPOR208392428-427
13.DİYARBEKİRSPOR207492424025
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR206682227-524
15.TURGUTLUSPOR205782032-1222
16.ADIYAMAN FK2061132637-1119
17.SARIYER2043131833-1515
18.ERGENE VELİMEŞESPOR2043132041-2115
19.KAHRAMANMARAŞSPOR2032151551-3611
20.NİĞDE ANADOLU FK2013161249-376

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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TFF 2. Lig'de 20'nci ve ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı.

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