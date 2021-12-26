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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.

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TFF 2. Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.

Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

TFF 2. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR17123224121239
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER178452319428
3.BUCASPOR 1928178362520527
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR177641613327
5.ISPARTA 32 SPOR177461613325
6.KIRKLARELİSPOR175932416824
7.ANKARA DEMİRSPOR176651816224
8.UŞAKSPOR176651517-224
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR176562520523
10.ŞANLIURFASPOR175841918123
11.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR175751715222
12.PAZARSPOR177192326-322
13.AKHİSARSPOR176382024-421
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR176382026-621
15.TARSUS İDMANYURDU175571416-220
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR174672424018
17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR1751112231-916
18.ESKİŞEHİRSPOR1734101635-1910
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR1913604183345
2.1461 TRABZON19117132141840
3.AFJET AFYONSPOR19107240211937
4.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE1911352819936
5.SİVAS BELEDİYESPOR19104537181934
6.ÇORUM FK1997328121634
7.SOMASPOR199553022832
8.SİLAHTAROĞLU VANSPOR199552725232
9.BODRUMSPOR1994630181231
10.ANKARASPOR1986532221030
11.SERİK BELEDİYESPOR199282725229
12.İNEGÖLSPOR197392127-624
13.DİYARBEKİRSPOR196492224-222
14.TURGUTLUSPOR195772030-1022
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR195682027-721
16.ADIYAMAN1951132336-1316
17.SARIYER1943121830-1215
18.ERGENE VELİMEŞESPOR1933131741-2412
19.KAHRAMANMARAŞSPOR1922151251-398
20.NİĞDE ANADOLU1913151146-356

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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