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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Pazarspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Pendikspor, puanını 39'a çıkardı ve en yakın rakibi Bucaspor 1928'in 13 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu Kahramanmaraşspor'a 5-0 üstünlük kuran Sakaryaspor, puanını 42 yaptı ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR1612312491539
2.BUCASPOR 1928168262419526
3.ISPARTA 32167451511425
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER167452019125
5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR166641513224
6.KIRKLARELİSPOR165832416823
7.ŞANLIURFASPOR165831917223
8.PAZARSPOR167182324-122
9.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR165651715221
10.ANKARA DEMİRSPOR165651515021
11.AKHİSARSPOR176382024-421
12.UŞAKSPOR165651317-421
13.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR165562219320
14.TARSUS İDMAN YURDU165471315-219
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR164662321218
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR165381825-718
17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR1651102128-716
18.ESKİŞEHİRSPOR1734101635-1910
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000

Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR1812603763142
2.HEKİMOĞLU TRABZON18107130131737
3.SİVAS BELEDİYESPOR18104435142134
4.ÇORUM FK189722791834
5.AFJET AFYONSPOR1897237201734
6.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE1810352618833
7.BODRUMSPOR1894529151431
8.ANKARASPOR1886431201130
9.SOMASPOR188552922729
10.SİLAHTAROĞLU VANSPOR188552625129
11.SERİK BELEDİYESPOR188282625126
12.İNEGÖLSPOR187382126-524
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR185672026-621
14.TURGUTLUSPOR185672030-1021
15.DİYARBEKİRSPOR185491923-419
16.SARIYER1843111727-1015
17.ADIYAMAN FK1841132035-1513
18.ERGENE VELİMEŞESPOR1833121639-2312
19.KAHRAMANMARAŞSPOR1821151251-397
20.NİĞDE ANADOLU FK1813141145-346

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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