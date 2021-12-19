Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Pazarspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Pendikspor, puanını 39'a çıkardı ve en yakın rakibi Bucaspor 1928'in 13 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu Kahramanmaraşspor'a 5-0 üstünlük kuran Sakaryaspor, puanını 42 yaptı ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup