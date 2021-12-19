Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
TFF 2. Lig'de 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Pazarspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Pendikspor, puanını 39'a çıkardı ve en yakın rakibi Bucaspor 1928'in 13 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu Kahramanmaraşspor'a 5-0 üstünlük kuran Sakaryaspor, puanını 42 yaptı ve liderliğini devam ettirdi.
Ligde 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|16
|12
|3
|1
|24
|9
|15
|39
|2.BUCASPOR 1928
|16
|8
|2
|6
|24
|19
|5
|26
|3.ISPARTA 32
|16
|7
|4
|5
|15
|11
|4
|25
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|16
|7
|4
|5
|20
|19
|1
|25
|5.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|16
|6
|6
|4
|15
|13
|2
|24
|6.KIRKLARELİSPOR
|16
|5
|8
|3
|24
|16
|8
|23
|7.ŞANLIURFASPOR
|16
|5
|8
|3
|19
|17
|2
|23
|8.PAZARSPOR
|16
|7
|1
|8
|23
|24
|-1
|22
|9.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|16
|5
|6
|5
|17
|15
|2
|21
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|16
|5
|6
|5
|15
|15
|0
|21
|11.AKHİSARSPOR
|17
|6
|3
|8
|20
|24
|-4
|21
|12.UŞAKSPOR
|16
|5
|6
|5
|13
|17
|-4
|21
|13.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|16
|5
|5
|6
|22
|19
|3
|20
|14.TARSUS İDMAN YURDU
|16
|5
|4
|7
|13
|15
|-2
|19
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|16
|4
|6
|6
|23
|21
|2
|18
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|16
|5
|3
|8
|18
|25
|-7
|18
|17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|16
|5
|1
|10
|21
|28
|-7
|16
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|17
|3
|4
|10
|16
|35
|-19
|10
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Notlar:
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|18
|12
|6
|0
|37
|6
|31
|42
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|18
|10
|7
|1
|30
|13
|17
|37
|3.SİVAS BELEDİYESPOR
|18
|10
|4
|4
|35
|14
|21
|34
|4.ÇORUM FK
|18
|9
|7
|2
|27
|9
|18
|34
|5.AFJET AFYONSPOR
|18
|9
|7
|2
|37
|20
|17
|34
|6.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|18
|10
|3
|5
|26
|18
|8
|33
|7.BODRUMSPOR
|18
|9
|4
|5
|29
|15
|14
|31
|8.ANKARASPOR
|18
|8
|6
|4
|31
|20
|11
|30
|9.SOMASPOR
|18
|8
|5
|5
|29
|22
|7
|29
|10.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|18
|8
|5
|5
|26
|25
|1
|29
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|18
|8
|2
|8
|26
|25
|1
|26
|12.İNEGÖLSPOR
|18
|7
|3
|8
|21
|26
|-5
|24
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|18
|5
|6
|7
|20
|26
|-6
|21
|14.TURGUTLUSPOR
|18
|5
|6
|7
|20
|30
|-10
|21
|15.DİYARBEKİRSPOR
|18
|5
|4
|9
|19
|23
|-4
|19
|16.SARIYER
|18
|4
|3
|11
|17
|27
|-10
|15
|17.ADIYAMAN FK
|18
|4
|1
|13
|20
|35
|-15
|13
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|18
|3
|3
|12
|16
|39
|-23
|12
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|18
|2
|1
|15
|12
|51
|-39
|7
|20.NİĞDE ANADOLU FK
|18
|1
|3
|14
|11
|45
|-34
|6
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500