Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
KARACABEY, BURSA (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.
Beyaz Grup'ta haftaya en yakın rakibi Isparta 32'nin 8 puan önünde giren 1 maçı eksik Pendikspor, Teco Karacabey Belediyespor'u 4-2'lik skorla geçti ve 32 puana yükseldi. Isparta 32 ise Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalınca puan farkı 10'a çıktı.
Kırmızı Grup'ta ise haftaya Hekimoğlu Trabzon ile aynı puanda averajla lider giren Sakaryaspor, Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisinin Çorum FK karşısında 2 puan kaybetmesiyle Sakaryaspor, rakibinin 2 puan önüne geçti.
Tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. PENDİKSPOR
|13
|10
|2
|1
|22
|9
|13
|32
|2. ISPARTA 32
|14
|6
|4
|4
|14
|9
|5
|22
|3.BUCASPOR 1928
|14
|7
|1
|6
|21
|18
|3
|22
|4. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|13
|6
|3
|4
|19
|18
|1
|21
|5. ŞANLIURFASPOR
|13
|5
|5
|3
|18
|16
|2
|20
|6. KIRKLARELİSPOR
|13
|4
|7
|2
|19
|14
|5
|19
|7. PAZARSPOR
|13
|6
|1
|6
|20
|20
|0
|19
|8. ANKARA DEMİRSPOR
|14
|5
|4
|5
|13
|13
|0
|19
|9. NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|13
|5
|4
|4
|13
|13
|0
|19
|10. UŞAKSPOR
|13
|5
|4
|4
|13
|16
|-3
|19
|11. TARSUS İDMANYURDU
|14
|5
|3
|6
|13
|14
|-1
|18
|12. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|14
|4
|5
|5
|21
|18
|3
|17
|13. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|14
|4
|5
|5
|18
|16
|2
|17
|14. AKHİSARSPOR
|14
|5
|2
|7
|16
|18
|-2
|17
|15. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|4
|4
|5
|13
|13
|0
|16
|16. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|13
|4
|2
|7
|15
|20
|-5
|14
|17. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|13
|4
|1
|8
|20
|24
|-4
|13
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|14
|3
|1
|10
|13
|32
|-19
|7
|19. GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. SAKARYASPOR
|15
|10
|5
|0
|30
|5
|25
|35
|2. HEKİMOĞLU TRABZON
|15
|9
|6
|0
|28
|9
|19
|33
|3. SİVAS BELEDİYESPOR
|15
|9
|3
|3
|29
|9
|20
|30
|4. ÇORUM FK
|15
|7
|7
|1
|22
|8
|14
|28
|5. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|15
|8
|3
|4
|21
|14
|7
|27
|6. BODRUMSPOR
|15
|8
|2
|5
|25
|12
|13
|26
|7. AFJET AFYONSPOR
|15
|6
|7
|2
|29
|15
|14
|25
|8. ANKARASPOR
|15
|7
|4
|4
|26
|16
|10
|25
|9. SOMASPOR
|15
|7
|4
|4
|24
|19
|5
|25
|10. SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|15
|7
|4
|4
|21
|21
|0
|25
|11. İNEGÖLSPOR
|15
|6
|3
|6
|18
|21
|-3
|21
|12. SERİK BELEDİYESPOR
|15
|6
|2
|7
|19
|23
|-4
|20
|13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|15
|5
|4
|6
|16
|21
|-5
|19
|14. DİYARBEKİRSPOR
|15
|5
|3
|7
|18
|17
|1
|18
|15. TURGUTLUSPOR
|15
|4
|5
|6
|19
|27
|-8
|17
|16. SARIYER
|15
|3
|3
|9
|14
|24
|-10
|12
|17. ERGENE VELİMEŞESPOR
|15
|3
|2
|10
|13
|31
|-18
|11
|18. ADIYAMAN FK
|15
|3
|1
|11
|18
|30
|-12
|10
|19. NİĞDE ANADOLU
|15
|1
|2
|12
|10
|40
|-30
|5
|20. KAHRAMANMARAŞSPOR
|15
|1
|0
|14
|6
|44
|-38
|3
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri