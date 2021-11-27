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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

KARACABEY, BURSA (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Beyaz Grup'ta haftaya en yakın rakibi Isparta 32'nin 8 puan önünde giren 1 maçı eksik Pendikspor, Teco Karacabey Belediyespor'u 4-2'lik skorla geçti ve 32 puana yükseldi. Isparta 32 ise Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalınca puan farkı 10'a çıktı.

Kırmızı Grup'ta ise haftaya Hekimoğlu Trabzon ile aynı puanda averajla lider giren Sakaryaspor, Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisinin Çorum FK karşısında 2 puan kaybetmesiyle Sakaryaspor, rakibinin 2 puan önüne geçti.

Tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMLAROGBMAYAv.Puan
1. PENDİKSPOR1310212291332
2. ISPARTA 3214644149522
3.BUCASPOR 1928147162118322
4. AMED SPORTİF FAALİYETLER136341918121
5. ŞANLIURFASPOR135531816220
6. KIRKLARELİSPOR134721914519
7. PAZARSPOR136162020019
8. ANKARA DEMİRSPOR145451313019
9. NAZİLLİ BELEDİYESPOR135441313019
10. UŞAKSPOR135441316-319
11. TARSUS İDMANYURDU145361314-118
12. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR144552118317
13. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR144551816217
14. AKHİSARSPOR145271618-217
15. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR134451313016
16. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR134271520-514
17. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR134182024-413
18. ESKİŞEHİRSPOR1431101332-197
19. GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. SAKARYASPOR1510503052535
2. HEKİMOĞLU TRABZON159602891933
3. SİVAS BELEDİYESPOR159332992030
4. ÇORUM FK157712281428
5. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE158342114727
6. BODRUMSPOR1582525121326
7. AFJET AFYONSPOR1567229151425
8. ANKARASPOR1574426161025
9. SOMASPOR157442419525
10. SİLAHTAROĞLU VANSPOR157442121025
11. İNEGÖLSPOR156361821-321
12. SERİK BELEDİYESPOR156271923-420
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR155461621-519
14. DİYARBEKİRSPOR155371817118
15. TURGUTLUSPOR154561927-817
16. SARIYER153391424-1012
17. ERGENE VELİMEŞESPOR1532101331-1811
18. ADIYAMAN FK1531111830-1210
19. NİĞDE ANADOLU1512121040-305
20. KAHRAMANMARAŞSPOR151014644-383

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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