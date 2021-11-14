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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları yapıldı.

TFF 2. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Ligde Beyaz Grup'ta Pendikspor zirvedeki yerini korurken, Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor liderliğe yükseldi.

TFF 2. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR118211771026
2.ŞANLIURFASPOR115421612419
3.BUCASPOR 1928136161918119
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER115331310318
5.ISPARTA 32 SPOR12534118318
6.TARSUS İDMAN YURDU125341311218
7.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR134541814417
8.ANKARA DEMİRSPOR125251212017
9.PAZARSPOR115151716116
10.AKHİSARSPOR125161413116
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR124441112-116
12.KIRKLARELİSPOR113621613315
13.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR114341110115
14.UŞAKSPOR114341115-415
15.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR124261518-314
16.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR12255912-311
17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR113171520-510
18.ESKİŞEHİRSPOR123181229-177
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR138502432129
2.HEKİMOĞLU TRABZON138502681829
3.SİVAS BELEDİYESPOR138322251727
4.ÇORUM137512171426
5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE137331912724
6.SİLAHTAROĞLU VANSPOR137332018224
7.BODRUMSPOR1372422101223
8.SOMASPOR136432116522
9.ANKARASPOR136342516921
10.AFJET AFYONSPOR135622215721
11.SERİK BELEDİYESPOR136161920-119
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR135351517-218
13.DİYARBEKİRSPOR134361415-115
14.İNEGÖLSPOR134361621-515
15.SARIYER133371422-812
16.TURGUTLUSPOR132561525-1011
17.ERGENE VELİMEŞESPOR133281026-1611
18.NİĞDE ANADOLU131210832-245
19.ADIYAMAN1311111129-184
20.KAHRAMANMARAŞSPOR131012633-273

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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