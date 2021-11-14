Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
TFF 2. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları yapıldı.
TFF 2. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligde Beyaz Grup'ta Pendikspor zirvedeki yerini korurken, Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor liderliğe yükseldi.
TFF 2. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|11
|8
|2
|1
|17
|7
|10
|26
|2.ŞANLIURFASPOR
|11
|5
|4
|2
|16
|12
|4
|19
|3.BUCASPOR 1928
|13
|6
|1
|6
|19
|18
|1
|19
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|11
|5
|3
|3
|13
|10
|3
|18
|5.ISPARTA 32 SPOR
|12
|5
|3
|4
|11
|8
|3
|18
|6.TARSUS İDMAN YURDU
|12
|5
|3
|4
|13
|11
|2
|18
|7.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|13
|4
|5
|4
|18
|14
|4
|17
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|12
|5
|2
|5
|12
|12
|0
|17
|9.PAZARSPOR
|11
|5
|1
|5
|17
|16
|1
|16
|10.AKHİSARSPOR
|12
|5
|1
|6
|14
|13
|1
|16
|11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|12
|4
|4
|4
|11
|12
|-1
|16
|12.KIRKLARELİSPOR
|11
|3
|6
|2
|16
|13
|3
|15
|13.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|11
|4
|3
|4
|11
|10
|1
|15
|14.UŞAKSPOR
|11
|4
|3
|4
|11
|15
|-4
|15
|15.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|12
|4
|2
|6
|15
|18
|-3
|14
|16.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|12
|2
|5
|5
|9
|12
|-3
|11
|17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|11
|3
|1
|7
|15
|20
|-5
|10
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|12
|3
|1
|8
|12
|29
|-17
|7
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|13
|8
|5
|0
|24
|3
|21
|29
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|13
|8
|5
|0
|26
|8
|18
|29
|3.SİVAS BELEDİYESPOR
|13
|8
|3
|2
|22
|5
|17
|27
|4.ÇORUM
|13
|7
|5
|1
|21
|7
|14
|26
|5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|13
|7
|3
|3
|19
|12
|7
|24
|6.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|13
|7
|3
|3
|20
|18
|2
|24
|7.BODRUMSPOR
|13
|7
|2
|4
|22
|10
|12
|23
|8.SOMASPOR
|13
|6
|4
|3
|21
|16
|5
|22
|9.ANKARASPOR
|13
|6
|3
|4
|25
|16
|9
|21
|10.AFJET AFYONSPOR
|13
|5
|6
|2
|22
|15
|7
|21
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|13
|6
|1
|6
|19
|20
|-1
|19
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|13
|5
|3
|5
|15
|17
|-2
|18
|13.DİYARBEKİRSPOR
|13
|4
|3
|6
|14
|15
|-1
|15
|14.İNEGÖLSPOR
|13
|4
|3
|6
|16
|21
|-5
|15
|15.SARIYER
|13
|3
|3
|7
|14
|22
|-8
|12
|16.TURGUTLUSPOR
|13
|2
|5
|6
|15
|25
|-10
|11
|17.ERGENE VELİMEŞESPOR
|13
|3
|2
|8
|10
|26
|-16
|11
|18.NİĞDE ANADOLU
|13
|1
|2
|10
|8
|32
|-24
|5
|19.ADIYAMAN
|13
|1
|1
|11
|11
|29
|-18
|4
|20.KAHRAMANMARAŞSPOR
|13
|1
|0
|12
|6
|33
|-27
|3
Dünya Kupası Elemeleri G grubunda yer alan #BizimÇocuklar 'ın dün akşam oynanan maçlar sonrası gruptan çıkma şansı sizce nedir? ?????? #AMilliTakim #Türkiye— Haberler (@Haberler) November 14, 2021
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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