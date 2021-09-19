Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
TFF 2. Lig'de tamamlanan üçüncü hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor haftayı lider kapatırken, Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ilk sıradaki yerini korudu.
TFF 2. Lig'de tamamlanan üçüncü hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor haftayı lider kapatırken, Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ilk sıradaki yerini korudu.
Ligde oynanan üçüncü hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.ŞANLIURFASPOR
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|2.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|5.PENDİKSPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|6.AKHİSARSPOR
|3
|2
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|7.ISPARTA 32 SPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|2
|2
|5
|8.BUCASPOR 1928
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|1
|4
|9.TARSUS İDMAN YURDU
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|10.ESKİŞEHİRSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|12.UŞAK SPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|13.KIRKLARELİSPOR
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
|14.PAZARSPOR
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|16.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR
|2
|0
|0
|2
|3
|5
|-2
|0
|18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|-3
|0
|19.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.SİVAS BELEDİYE SPOR
|3
|3
|0
|0
|9
|1
|8
|9
|2.BODRUMSPOR
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|6
|9
|3.ANKARASPOR
|3
|2
|1
|0
|10
|2
|8
|7
|4.HEKİMOĞLU TRABZON
|3
|2
|1
|0
|9
|2
|7
|7
|5.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|3
|7
|6.SOMASPOR
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|3
|2
|0
|1
|7
|5
|2
|6
|9.ÇORUM
|3
|1
|2
|0
|5
|1
|4
|5
|10.SAKARYASPOR
|3
|1
|2
|0
|3
|1
|2
|5
|11.SARIYER
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|12.SERİK BELEDİYESPOR
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|13.AFJET AFYONSPOR
|3
|0
|2
|1
|6
|7
|-1
|2
|14.İNEGÖLSPOR
|3
|0
|2
|1
|1
|3
|-2
|2
|15.DİYARBEKİR SPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|16.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|3
|0
|1
|2
|1
|8
|-7
|1
|17.TURGUTLUSPOR
|3
|0
|0
|3
|3
|6
|-3
|0
|18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|3
|0
|0
|3
|2
|10
|-8
|0
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|3
|0
|0
|3
|2
|10
|-8
|0
|20.NİĞDE ANADOLU
|3
|0
|0
|3
|0
|9
|-9
|0
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı
500