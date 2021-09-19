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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan üçüncü hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor haftayı lider kapatırken, Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ilk sıradaki yerini korudu.

TFF 2. Lig'de tamamlanan üçüncü hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor haftayı lider kapatırken, Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ilk sıradaki yerini korudu.

Ligde oynanan üçüncü hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.ŞANLIURFASPOR32104227
2.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR22004046
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER32014226
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR32014226
5.PENDİKSPOR22004226
6.AKHİSARSPOR32013306
7.ISPARTA 32 SPOR31204225
8.BUCASPOR 192831113214
9.TARSUS İDMAN YURDU21101014
10.ESKİŞEHİRSPOR31114404
11.ANKARA DEMİRSPOR310234-13
12.UŞAK SPOR210123-13
13.KIRKLARELİSPOR310246-23
14.PAZARSPOR310236-33
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR302112-12
16.GMG KASTAMONUSPOR00000000
17.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR200235-20
18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR300325-30
19.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR200214-30

Kırmızı Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.SİVAS BELEDİYE SPOR33009189
2.BODRUMSPOR33007169
3.ANKARASPOR321010287
4.HEKİMOĞLU TRABZON32109277
5.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR32107437
6.SOMASPOR32106337
7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR32105237
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR32017526
9.ÇORUM31205145
10.SAKARYASPOR31203125
11.SARIYER311134-14
12.SERİK BELEDİYESPOR310236-33
13.AFJET AFYONSPOR302167-12
14.İNEGÖLSPOR302113-22
15.DİYARBEKİR SPOR301226-41
16.ERGENE VELİMEŞE SPOR301218-71
17.TURGUTLUSPOR300336-30
18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ3003210-80
19.KAHRAMANMARAŞSPOR3003210-80
20.NİĞDE ANADOLU300309-90

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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