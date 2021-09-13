Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de tamamlanan ikinci hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Sivas Belediyespor ilk sıraya çıktı.
TFF 2. Lig'de tamamlanan ikinci hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Sivas Belediyespor ilk sıraya çıktı.
Ligde oynanan ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|3.BUCASPOR 1928
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|4.ESKİŞEHİRSPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|5.ŞANLIURFASPOR
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|6.TARSUS İDMAN YURDU
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|8.PENDİKSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|10.AKHİSARSPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|11.ISPARTA 32 SPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|12.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|13.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|17.UŞAKSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|18.KIRKLARELİSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|19.PAZARSPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SİVAS BELEDİYE SPOR
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|2.BODRUMSPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|3.SOMASPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|4.ÇORUM FK
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|4
|4
|5.ANKARASPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|6.HEKİMOĞLU TRABZON
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|7.SAKARYASPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|8.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|4
|9.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|2
|1
|0
|1
|5
|5
|0
|3
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|12.İNEGÖLSPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|13.AFJET AFYONSPOR
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|14.DİYARBEKİRSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|15.SARIYER
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|16.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|17.TURGUTLUSPOR
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|18.ADIYAMAN 1954 SPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|20.NİĞDE ANADOLU FK
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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