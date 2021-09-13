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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan ikinci hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Sivas Belediyespor ilk sıraya çıktı.

TFF 2. Lig'de tamamlanan ikinci hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Kırşehir Belediyespor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Sivas Belediyespor ilk sıraya çıktı.

Ligde oynanan ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVPuan
1.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR22004046
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR22004136
3.BUCASPOR 192821103124
4.ESKİŞEHİRSPOR21102114
5.ŞANLIURFASPOR21101014
6.TARSUS İDMAN YURDU21101014
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER21013213
8.PENDİKSPOR11003213
9.ANKARA DEMİRSPOR21011103
10.AKHİSARSPOR210112-13
11.ISPARTA 32 SPOR20201102
12.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR20200002
13.GMG KASTAMONUSPOR00000000
14.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR100112-10
15.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR100101-10
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR200224-20
17.UŞAKSPOR100113-20
18.KIRKLARELİSPOR200214-30
19.PAZARSPOR200204-40
- Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.SİVAS BELEDİYE SPOR22005146
2.BODRUMSPOR22004136
3.SOMASPOR22003036
4.ÇORUM FK21105144
5.ANKARASPOR21104134
6.HEKİMOĞLU TRABZON21104224
7.SAKARYASPOR21103124
8.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK21104314
9.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR21103214
10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR21015503
11.SERİK BELEDİYESPOR210134-13
12.İNEGÖLSPOR20201102
13.AFJET AFYONSPOR201134-11
14.DİYARBEKİRSPOR201113-21
15.SARIYER201113-21
16.ERGENE VELİMEŞE SPOR201115-41
17.TURGUTLUSPOR200224-20
18.ADIYAMAN 1954 SPOR200214-30
19.KAHRAMANMARAŞSPOR200226-40
20.NİĞDE ANADOLU FK200204-40

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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